“LEI È VACCINATO O NO?” – MYRTA MERLINO SI CUCINA ALBERTO BAGNAI CHE, ALLA DOMANDA SULL'IMMUNIZZAZIONE, PARTE CON LA SUPERCAZZOLA DELLA “DISCRIMINAZIONE” DEI NO VAX – LA GIORNALISTA LO INCALZA: “LA COSA CHE FA SPECIE È CHE PARLO CON TUTTI GLI ESPONENTI DELLA LEGA CHE SONO TUTTI VACCINATI. LO È PURE LEI, NO?” – E LUI SBOTTA: “VUOLE LA RISPOSTA DI SINISTRA O DI DESTRA? LA PRIMA SAREBBE ‘SI FACCIA I FATTI SUOI’ COME DETTO DA CACCIARI, LA SECONDA È…” - VIDEO

Alberto Bagnai è il perfetto esempio del caos che regna nella Lega sul vaccino. Per inseguire quattro scappati di casa che sostengono tesi no-vax, il responsabile economico del Carroccio è uno di quelli che continua ad avere posizioni ambigue sul tema. Al punto che se gli si chiede se è vaccinato o meno, lui la prende come un’offesa personale. Ormai è diventato quasi un copione la reazione alla domanda mostruosa: “Lei è vaccinato?”.

Myrta Merlino a L'aria che tira glielo ha chiesto dopo aver provato a dialogare con Bagnai, ma niente da fare, dato che il senatore leghista è rimasto fermo a parlare di “discriminazione” dei no-vax. Tanto che aggiunge: “Guardate che anche i vaccinati possono trasmettere il virus”. Verissimo, ma perché non dice anche che salvo rarissimi casi i vaccinati neanche se ne accorgono di aver contratto il Covid, mentre i no-vax stanno morendo come foglie o, quando va bene, finiscono “solo” intubati in terapia intensiva?

“Però mi scusi - ha detto a un certo punto la Merlino - a me la cosa che fa specie è che parlo con tutti gli esponenti della Lega che vengono qui e sono tutti vaccinati. Lo è pure lei, no?”.

A questo punto Bagnai si è messo sulla difensiva: “Vuole la risposta di sinistra o di destra? La prima sarebbe ‘si faccia i fatti suoi’ come detto da Cacciari, la seconda è che finché non c’è l’obbligo vaccinale non devo rispondere”.

