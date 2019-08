“LA LEOTTA? NON PARLO DI DONNE CHE NON SONO GIORNALISTE SPORTIVE…” - PAOLA FERRARI SGASA SU DILETTA: “LA SVOLTA CHE LA LEOTTA HA AVUTO MI SEMBRA LA AVVICINI A BELEN PIÙ CHE A MONICA VANALI O ANNA BILLÒ - ILARIA D’AMICO? È STATA CORAGGIOSA A FIDANZARSI CON BUFFON SAPENDO CHE QUESTA COSA NON L’AVREBBE AIUTATA - SIMONA VENTURA? NON RIESCO A CAPIRE LA CONNESSIONE FRA “TEMPTATION ISLAND VIP”, CHE HA CONDOTTO LO SCORSO ANNO, E UN PROGRAMMA SUL CALCIO…”

Anticipazione stampa da CHI

L’ultima volta che Paola Ferrari ha condotto “La Domenica Sportiva”, nel 2003/2004, fu fatta fuori da Mauro Mazza, allora direttore di RaiSport, ma lei, alla vigilia del ritorno, il 25 agosto, al timone della trasmissione sportiva più famosa d'Italia, non lo considera affatto un nemico, anche se non ha sepolto l'ascia di guerra.

«Per essere mio nemico devi essere molto importante, perché i nemici li scelgo bene. Lui è solo uno che mi ha fatto del male senza motivo», spiega Paola Ferrari in una esplosiva intervista pubblicata dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì 21 agosto. Nella lunga intervista, Paola Ferrari parla, tra le altre cose, anche delle altre “signore” dei programmi sportivi, a partire da Ilaria D'amico: «Mi piace molto, ha uno stile unico ed è molto preparata, ha grande fascino ed è stata coraggiosa a fidanzarsi con Buffon sapendo che questa cosa non l’avrebbe aiutata».

Passa poi a Simona Ventura, che torna su Raidue con “La domenica Ventura”. «Dovrei vedere il suo programma: sicuramente lei è la più brava conduttrice che ci sia per alcuni programmi, ma devo vedere come affronterà questa sfida. Di certo sarà divertente, ma non riesco a capire la connessione fra “Temptation Island Vip”, che ha condotto lo scorso anno, e un programma sul calcio».

E non tralascia Diletta Leotta, con cui in passato ha scambiato polemiche stoccate. «Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non accada», dice a Chi. «La Leotta mi piace, è brava, simpatica, divertente, ha proprietà di linguaggio e buca il video al di là delle forme, ha tutte le carte in regola ma secondo me non vuole diventare la nuova Ilaria D’Amico: la svolta che ha avuto mi sembra la avvicini a Belen più che a Monica Vanali o Anna Billò».