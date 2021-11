1 nov 2021 13:29

“LI CONVINCO COSÌ A VOTARE” – MAURIZIO CROZZA TORNA A VESTIRE I PANNI DI SILVIO BERLUSCONI, CHE CHIAMA UNO PER UNO I 54 GRANDI ELETTORI CHE GLI MANCANO PER ESSERE ELETTO AL QUIRINALE: “EH, NON POSSO MICA COMPRARE 54 BILOCALI. MA RAGIONI, CRIBBIO! SE NE ACCORGONO…” – VIDEO