“LIBERO” MEJO DI BEAUTIFUL! - NUOVA PUNTATA DELLA FICTION VITTORIO FELTRI CONTRO ALESSANDRO SALLUSTI - “MI CACCIA? BRRR, CHE PAURA FA IL DUCE - DA QUANDO HA PUBBLICATO CON SUCCESSO IL LIBRO CHE GLI HA DETTATO PALAMARA, HA MUTATO ATTEGGIAMENTO - DA QUALCHE GIORNO NON MI ARRIVA LA NOTA DI GIORNATA IN REDAZIONE E I MIEI CONSIGLI NON SONO RICHIESTI. NON MI SEMBRA DI AVER ESAGERATO. SENALDI NON È UN GENIO E SI SA. E POI MICA HO DETTO CHE SALLUSTI È CORNUTO?”

Estratto dell’articolo di Antonello Caporale per il “Fatto quotidiano”

Oggi intervistiamo il peso morto Vittorio Feltri, 78 anni ben portati.

tweet di feltri contro sallusti

Peso morto l' ho scritto io.

[…] Forse Sallusti ti caccia, mettiamolo in conto.

E che problema c' è? Fa il duce, c' è qualcosa che non quadra.

Tiseimesso di traverso, poi a lui stai sul gozzo.

Sto sul gozzo l' ho scritto io.

vittorio feltri alessandro sallusti

[…] Capisci da te che ti caccerà.

Masai quanti anni ho? Brrr che paura.

[…] E perché diavolo adesso non riuscite più a fare gli amiconi?

Noto che da quando ha pubblicato con successo il libro che gli ha dettato Palamara, ha mutato atteggiamento.

Un pizzico più algido?

Da qualche giorno non mi arriva la nota di giornata. Come sai, arrivo in redazione sempre verso le 10.30 ,leggo la nota e parto col lavoro. Io ho sempre fatto i giornali scegliendo tre notizie dalla nota. Sceglievo e indicavo. Qui naturalmente do consigli, se richiesti. Ma vedo che non sono richiesti.

tweet di feltri contro sallusti 2

Senza nota sei come un gattino cieco.

Ho gli occhi aperti, guardo il giornale, vedo le cose che non vanno e lo dico. Che male c'è? Non mi sembra di aver esagerato. Senaldi non è un genio e si sa. E poi mica ho detto che Sallusti è cornuto?

Se non avessi venduto Libero. La tua ossessione per i soldi ti ha tradito.

Guarda che io cercavo un socio, ma gli Angelucci volevano un giornale tutto per sé. Sono abituati a fare i padroni.

SALLUSTI E FELTRI

[…] Ti cacciano.

Possono farlo, se credono.

[…] Qualche giorno fa ho letto un tuo tweet sentimentale, una carezza scritta a tua moglie. Insolito per te.

Stiamo insieme da 53 anni e mi sono accorto che cosa significhi dire: lei è la mia metà.

È bello sentirtelo dire.

Niente smancerie o sentimentalismi tra noi. Però poi, nel tragitto che ti porta lontano, resta il fatto che la tua vita completa la sua, e quella sua è linfa per la tua. E quando a ottobre lei è stata male, anch' io non sono stato bene. Mi sono finanche detto: se muore mi sparo.

SALLUSTI E FELTRI tweet di feltri contro sallusti 1