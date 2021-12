“LINA WERTMULLER? IN ITALIA L’HANNO SNOBBATA: PREMIAVANO SEMPRE ME E LEI VENIVA MESSA DA PARTE” – GIANCARLO GIANNINI RACCONTA I NOVE FILM INSIEME ALLA REGISTA SCOMPARSA IERI: "QUANDO SIAMO STATI A CANNES NEL 2019, DI CAPRIO HA FATTO CARTE FALSE PER SEDERSI CON LEI E CONOSCERLA: DA NON CREDERCI. ALLEN, COPPOLA, LA ADORAVANO. GLI AMERICANI L'HANNO CAPITA: E NEL 2020 LE HANNO DATO UN MERITATISSIMO L'OSCAR ALLA CARRIERA.…” - VIDEO

Adriana Marmiroli per "la Stampa"

LINA WERTMULLER GIANCARLO GIANNINI

«Se non ci fosse stata lei non sarei qui. La sua morte è per me un grande dolore». Giancarlo Giannini ha parole appassionate, per non dire devote, per l'amica Lina Wertmüller . «È lei che mi ha costruito. Sono stati i suoi primi piani, in cui era maestra assoluta, ad avermi reso quello che sono.A lei devo un Oscar, una Palma d'Oro, e pure la stella sulla Walk of Fame».

Pochi sodalizi nel cinema sono stati così duraturi. Eravate giovanissimi quando vi incontraste I basilischi. Che ricorda di quel periodo?

«Avevo poco più di vent' anni, avevo fatto l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e qualche spettacolo teatrale. Lei mi vide a un saggio e mi cercò per Gian Burrasca. Poi vennero i film, i musicarelli, come Rita la zanzara. Mi ha insegnato tutto del cinema: a stare davanti a una macchina da presa. Li girammo in una ventina di giorni, durante l'estate, mentre io recitavo a teatro. Ci lavoravano attori straordinari: Giulietta Masina, Romolo Valli, Peppino De Filippo, Rita Pavone...».

Ma è soprattutto la stagione a metà Anni 70, che tutti ricordano. Cosa ricorda di Mimì, il capostipite?

GIANNINI WERTMULLER 1

«Avevo fatto "Dramma della gelosia" con Scola. Mi chiamò dicendomi: "Nessuno lo vuol fare". Le dissi che io lo volevo fare assolutamente. Coinvolsi Mariangela Melato, anche lei attrice teatrale, che non aveva mai fatto nulla di simile. È lì che nacque il trio Wertmüller/Melato/Giannini.

Per Pasqualino invece accadde il contrario: fui io a convincerla a raccontare quella storia, la storia vera di un signore di Cinecittà. Lo vedevo come una specie di Pulcinella tragico».

In tutto avete fatto 9 film. L'ultimo Francesca e Nunziata, nel 2001. Mai pensato di fare ancora qualcosa insieme?

«Continuava a fare progetti. L'ultima volta che l'ho sentita, qualche mese fa, mi disse con la sua vocina: "Giancarlino, sto scrivendo una sceneggiatura, la fai con me?" Le risposi subito di sì».

GIANNINI WERTMULLER DI CAPRIO

In Italia è stata una regista di successo, commerciale, e quindi sottovalutata. Per gli americani era invece un genio. Come mai?

«Gli americani l'hanno capita: è stata la prima donna a ricevere una nomination agli Oscar. E nel 2020 le hanno dato un meritatissimo l'Oscar alla carriera. Quando siamo stati a Cannes nel 2019, Di Caprio ha fatto carte false per sedersi con lei e conoscerla: da non crederci. Allen, Coppola, la adoravano. È grazie a lei se ho conosciuto Warhol. In Italia invece non è stata così apprezzata: premiavano sempre me e lei veniva messa da parte. È vero, da noi non l'hanno capita, l'hanno snobbata».

Che persona (e che regista) era?

giannini melato 19

«Viveva in simbiosi con la macchina da scrivere: sceneggiature per il cinema, per il teatro alcune commedie musicali, scrisse persino delle canzoni. Come regista era decisa, brava con gli attori e ancora di più con i non-attori. Io facevo tutto quello che mi diceva. Aveva un'inventiva straordinaria, una fantasia pazzesca e coraggiosa, le sue storie erano bellissime: fece grandi commedie all'italiana, ma intinte nel grottesco e molto politiche. Era dotata di un grandissimo senso dell'umorismo.

lina wertmuller 4

Se lavorare con lei era un piacere e ci si divertiva sempre, non era però un gioco, era anzi molto faticoso: come tutti i grandi aveva una cura maniacale per ogni cosa. Era capace di tenerti sul set fino a notte fonda per ottenere quello che voleva. Abbiamo viaggiato insieme in un momento bellissimo per il nostro cinema. Che purtroppo non c'è più. Come lei. Ma sono stato fortunato a conoscerla».

