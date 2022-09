22 set 2022 15:52

“LINGO” NEL LIMBO – BRUTTE NOTIZIE PER LA BALIVO: NON SOLO IL SUO QUIZ PRE-SERALE SU LA7 NON ARRIVA NEMMENO ALL’1% DI SHARE, MA VERRÀ SOSPESO PER LASCIARE SPAZIO ALLE MARATONE MENTANA – GIÀ DA VENERDÌ IL DIRETTORE DEL TG RIFILERÀ AI TELESPETTATORI VAGONATE DI PIPPONI POLITICI NON SOLO IN PRIMA SERATA, MA GIÀ DALLE 17 (PREPARATE LE TANICHE DI CAFFÈ PER RESTARE SVEGLI)