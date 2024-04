26 apr 2024 16:38

“LA LITE CON LUXURIA? CI SIAMO CHIARITE” - ELENOIRE CASALEGNO, INVIATA DELL’"ISOLA DEI FAMOSI", AFFIDA A "GENTE" UN RETROSCENA SULLO SCAZZO CON LUXURIA DURANTE UNA DIRETTA DALL’HONDURAS: “IO STO COI NAUFRAGHI, QUINDI VEDO COSE CHE IN STUDIO NON ARRIVANO, PER QUESTO AVEVO SUGGERITO DI FARE A BASTIANICH UNA DOMANDA, NON PER SOSTITUIRMI AL RUOLO DI VLADIMIR” - LUXURIA AVEVA RIBADITO IL SUO RUOLO CHIUDENDO STIZZITA IL COLLEGAMENTO: “MA CHE ME LO DICI TU A CHI DEVO CHIEDERE?”