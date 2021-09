IL “LIVE AID” DEI NOSTRI TEMPI (DI CUI NESSUNO SI E' ACCORTO) – DURANTE IL WEEKEND SI È TENUTO IL “GLOBAL CITIZEN LIVE”, UNA SERIE DI CONCERTI A NEW YORK, LONDRA, MADRID, PARIGI, LOS ANGELES, RIO DE JANEIRO, SIDNEY, LAGOS, SEUL E MUMBAI PER RACCOGLIERE FONDI PER I PAESI PIÙ BISOGNOSI – AL CONCERTO HANNO ANCHE PRESO PARTE I MANESKIN, ANDREA BOCELLI, HARRY E MEGHAN E PERSINO MARIO DRAGHI E VON DER LEYEN… - VIDEO

Il concerto più grande del mondo per ventiquattro ore ha unito tutti e cinque i continenti. In uno di quei miracoli che solo la musica riesce a compiere, per una fine settimana New York, Londra, Parigi, Los Angeles, Rio de Janeiro, Sidney, Lagos, Seul e Mumbai hanno parlato la stessa lingua. Lo hanno fatto per cantare, anzi, gridare un solo messaggio: chiedere la fine della povertà estrema entro il 2030 e raccogliere fondi per i Paesi più bisognosi.

È stato questo il Global Citizen Live, un evento che ha visto alternarsi centinaia di big della musica davanti a oltre 100 mila spettatori in presenza e almeno un miliardo collegati. Numeri che riescono a ridimensionare l'imponenza del juke box globale che fu il Live Aid del 1985. Anche questa volta, all'appello hanno risposto «presente» praticamente tutti.

La maratona è iniziata a Sydney con l'esibizione di Delta Goodrem alla Sydney Opera House, per poi proseguire da Seul, con i BTS. E quindi Mumbai, Johannesburg e Madrid, fino a Parigi, dove Elton John al pianoforte e ai piedi della Torre Eiffel, ha inaugurato con i suoi classici il palco. Lo stesso che, qualche ora dopo, hanno infiammato i Måneskin, confermando il periodo d'oro che sta vivendo il gruppo che solo qualche anno fa suonava per le strade di Roma e ora nei contesti più prestigiosi.

Venti minuti di performance con la solita grinta, culminata con l'immancabile «Zitti e buoni», che ha fatto tornare a saltare tutto il pubblico. Poi New York ha preso il testimone con Billie Eilish, i Coldplay, Jennifer Lopez e Lizzo. Ma sono stati soprattutto il principe Harry e sua moglie Meghan a catturare l'attenzione di Central Park. Mano nella mano e sorridenti - lei con un abito bianco ma soprattutto mini, che ha abbattuto di colpo un nuovo paletto nella monarchia -, hanno chiesto l'accesso ai vaccini come «diritto umano fondamentale».

Tra gli scopi della manifestazione c'era anche quello di fare avere un miliardo di dosi ai Paesi più poveri. «Mia moglie ed io crediamo che il modo in cui sei nato non dovrebbe dettare la tua capacità di sopravvivere», ha detto il duca di Sussex, tra gli applausi. Una staffetta tra nuovi idoli e veterani, in cui Cyndi Lauper ha dedicato «Girls Just Want to Have Fun» alle donne afghane e dove si è compiuta la reunion dei Fugees.

Tra i grandi, anche Andrea Bocelli, collegato dalla Toscana. Anche diversi politici, tra cui Mario Draghi, hanno preso parte all'evento. Il premier in un video con altri leader ha parlato della necessità di affrontare la sfida legata al clima: «Le nuove generazioni si chiederanno una semplice domanda: perché i nostri genitori non hanno agito prima per fermare i cambiamenti climatici?», ha detto.

Emozioni ma anche buone notizie; Ursula von der Leyen ha annunciato 140 milioni di euro per la sicurezza alimentare: «Il nostro messaggio è chiaro: vogliamo porre fine alla pandemia, al riscaldamento climatico e alla fame nel mondo. Questa è la visione dell'Europa».

