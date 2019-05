“UN LOGOPEDISTA MI DISSE DI USARE IL VIBRATORE SOTTO LA LINGUA” – MAURISA LAURITO SCATENATA A “CHE TEMPO CHE FA” RACCONTA DI QUANDO UN DOTTORE GLI CONSIGLIÒ UN METODO ALTERNATIVO PER TOGLIERE LA ERRE MOSCIA – FAZIO IN IMBARAZZO: “MA BASTA”, E LEI PERÒ CONTINUA: “ANDAVO NELLE FARMACIE A CHIEDERLO E MI DICEVANO: ‘MA QUANTO LO VUOLE GRANDE’”? ALLA FINE… – VIDEO

"Per farmi togliere la erre moscia, un logopedista mi disse di usare il vibratore sotto la lingua" ? il racconto spassoso di @casalaurito a #chefuoritempochefa @fabfazio pic.twitter.com/E3q5MqujPU — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 6 maggio 2019

1 – FABIO FAZIO, IMBARAZZO A CHE TEMPO CHE FA. MARISA LAURITO E LA STORIA DEL "VIBRATORE SOTTO LA LINGUA"

Da www.liberoquotidiano.it

maurisa laurito a 'che tempo che fa' 2

"Per farmi togliere la erre moscia, un logopedista mi disse di usare il vibratore sotto la lingua". Marisa Laurito, ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, racconta in modo esilarante come doveva eliminare il suo difetto di linguaggio: "Quanto doveva essere grosso", "dovevo usarlo cinque ore al giorno". "Ma basta", grida Fazio in imbarazzo totale e ridendo. "Ma non l'ho usato, conclude l'attrice. Che infatti ha ancora la sua meravigliosa erre moscia.

maurisa laurito a 'che tempo che fa' 1

2 – MARISA LAURITO A “LA ZANZARA” RACCONTA DI QUANDO UN MEDICO GLI CONSIGLIÒ UN VIBRATORE PER LA “R” MOSCIA: “MAI USATO UN VIBRATORE, SEMPRE PREFERITO QUELLI VERI”

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/marisa-laurito-fa-zanzara-ldquo-asia-argento-ridicolo-denunciare-dopo-170688.htm

maurisa laurito a 'che tempo che fa' 5 maurisa laurito a 'che tempo che fa' 4 maurisa laurito a 'che tempo che fa' 6 maurisa laurito a 'che tempo che fa' 3

maurisa laurito a 'che tempo che fa' 7