Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

stranger things quarta stagione 5

La quarta stagione di Stranger Things , la serie Netflix che ha riattivato in milioni di fan tutto l'immaginario memoriale e nostalgico degli anni '80, manifesta subito un serio problema di struttura: la durata degli episodi.

Non che produzioni anche recenti non ci abbiano abituati a episodi estesi e dilatati, ma superare mediamente l'ora di formato (con una punta di 98 minuti per l'episodio finale di questo «primo volume», altri due episodi sono in arrivo dal 1° luglio) pone fatalmente una questione che risulta ancora più contraddittoria per un titolo che ha sempre fatto del binge watching, e della capacità di lasciarsi consumare episodio dopo episodio in estenuanti maratone, uno degli elementi distintivi.

stranger things quarta stagione 2

È vero che la complessità della storia (delle storie), con il compimento e il rilancio di diverse storylines che si erano compiute con il finale della terza stagione (peraltro terminata ormai anni fa), necessitava di doversi prendere del tempo per riarticolare e riattualizzare le diverse trame, ma forse c'è stata esagerazione.

stranger things quarta stagione 3

Il punto di partenza della quarta stagione è la convergenza di tre elementi fondanti: la partenza di Undici (la bambina con poteri soprannaturali) con Joyce, Will e Jonathan per la California, il mistero sulla fine di Hopper, che si intuiva essere ancora vivo e rapito dai sovietici, e di nuovo la cittadina di Hawkins nell'Indiana, luogo centrale di tutta la narrazione che riparte dal 1986.

stranger things quarta stagione 1

Superato l'ostacolo dell'estensione, la serie dei Duffer Brothers si conferma per la capacità di costruire personaggi percepiti come famigliari anche laddove poco caratterizzati, di spingere all'estremo la tensione e colpi di scena sconvolgenti, di giocare in maniera furba ma efficace con l'accumulo citazionista dell'armamentario degli anni Ottanta. Se le prime stagioni strizzavano l'occhio ai Goonies , qui l'omaggio è a Nightmare e Freddy Kruger.

STRANGER THINGS SU ITALIA1 stranger things