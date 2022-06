“IL 5 LUGLIO STARÒ MALISSIMO, NON HO ANCORA SMALTITO LA PERDITA DI RAFFAELLA” - A UN ANNO DALLA SUA SCOMPARSA, LA CARRA' VIENE RICORDATA SU "OGGI" DALLA FIGLIA DI GIANNI BONCOMPAGNI, BARBARA: “ERO UNA BAMBINA QUANDO ENTRO’ NEL MIO MONDO, MI DAVA CONSIGLI DA DONNA LIBERA. DA LEI HO IMPARATO LA DISCIPLINA” - E RICORDA COME RAFFA SCELSE DI ISOLARSI QUANDO SI AMMALÒ: “NON VOLEVA ARRECARE DOLORE. COSÌ SI È PRIVATA DEL NOSTRO AMORE, DELLA VICINANZA. HA FATTO ANCORA UNA VOLTA UNA SCELTA MILITARE”

Il 5 luglio sarà trascorso un anno dalla scomparsa di Raffaella Carrà. Il settimanale OGGI nel numero in edicola da domani le dedica la copertina e la ricorda con un’intervista di Michela Auriti a Barbara Boncompagni, un servizio sulle celebrazioni in preparazione per l’anniversario e una riflessione di Walter Veltroni su perché Raffaella riusciva a piacere a tutti.

«Credo che il 5 luglio starò malissimo, non ho ancora smaltito la perdita», dice Barbara Boncompagni, figlia di Gianni, che per oltre un decennio fu compagno della Carrà. «Avevo 5 anni quando arrivò nella mia vita. Tra noi scoppiò una chimica pazzesca. Ci riconoscevamo affini, due guerriere con esperienze di vita simili: entrambe figlie di genitori separati, lei con un padre lontano e io con una figura materna poco presente (la moglie svedese di Boncompagni l’aveva lasciato per un altro uomo, ndr)».

raffaella carrà barbara e gianni boncompagni

Ricorda la Boncompagni, che oggi è un’autrice televisiva: «Raffa era molto concentrata sulla carriera. Però è stata un grande punto di riferimento. Era una donna priva di pregiudizi, libera. Mi capiva. Avevamo 20 anni di differenza e da lei ho imparato la disciplina». E ricorda come la Carrà scelse di isolarsi quando si ammalò: «Penso che lei non volesse arrecare dolore. Così si è privata del nostro amore, della vicinanza. Ha fatto ancora una volta una scelta militare».

Della Carrà scrive Veltroni su OGGI: «Quale è stato l’esperanto che ha unito mondi tra loro così diversi? La casalinga di Voghera e la comunità Lgbt? Credo sia stata la leggerezza di Raffaella: in un tempo greve come questo, una parola alla quale Italo Calvino ha cercato di conferire la legittima nobiltà appare quasi blasfema. Raffaella trasmetteva un senso di libertà e lo faceva perché era gentile. Le persone gentili amano la libertà di tutti, gli arroganti solo la propria. Raffaella era in buon rapporto con la vita».

