Francesco Totti ha una nuova fiamma. Si chiama Marialuisa Jacobelli, ha 32 anni ed è uno dei volti di Sport Mediaset dopo aver lavorato per DAZN. Nel 2020 è stata tentatrice nel programma di Canale 5 Temptation Island ed è soprannominata “la Kim Kardashian italiana”. E nella sua vita c’è anche un presunto flirt con Kylian Mbappé e una storia di stalking con condanna dell’ex fidanzato, un imprenditore del principato di Monaco. Ma anche l’ufficializzazione della relazione:

«Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì». A parlarne è stato il settimanale Gente, nel giorno in cui Totti era, senza Noemi Bocchi, in via Vitellia allo stadio del Trastevere per vedere la partita dell’Olbia. Dove gioca suo figlio Cristian.

La nuova fiamma di Totti

Totti era con l’amico Giancarlo Pantano. Si è presentata anche Ilary Blasi, ma a debita distanza dall’ex marito. Che, secondo gli amici, già viveva una crisi con Bocchi. Ieri l’ex capitano della A.S. Roma ha scherzato con l’ex tecnico dell’Olbia Marco Amelia, che aveva voluto Cristian in Sardegna ed è stato nel frattempo esonerato. Il figlio è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti della partita, terminata 0 a 0.

Gente pubblicherà oggi un set di foto che raccontano un incontro di un’ora e mezzo con la giornalista a Palazzo Naiadi, un hotel romano. Oltre alle parole di Jacobelli. Che forse Totti non si aspettava. Per questo quando ieri la notizia ha cominciato a girare sui siti gli ha fatto lasciare il campo in fretta appena terminato la gara. Con lui c’erano cinque poliziotti. Intanto Marialuisa su Instagram – dove ha 4,2 milioni di follower – si chiedeva chi sarà il prossimo Pallone d’Oro.

Chi è Marialuisa Jacobelli

Jacobelli è stata anche al centro di una storia di stalking. Originata proprio dal gossip sulla sua relazione con Mbappé. All’epoca un ex fidanzato, imprenditore, le riservò insulti, minacce e percosse. Dopo cominciò lo stalking. Fatto di mail, telefonate e appostamenti. Fino alla condanna dell’uomo a due anni e quattro mesi. E al libro scritto da lei: “Ora sono io. Storia pericolosa di un incontro sbagliato”. Il presunto flirt, spiega oggi Il Messaggero, non dovrebbe portare conseguenze sulla causa di separazione di Totti con Blasi. Anche se questo aiuta Ilary, che ha accusato l’ex marito di essere un traditore seriale. Intanto il magistrato Simona Rossi a breve scioglierà la riserva e deciderà se ci sono le condizioni per modificare l’entità dei cosiddetti “alimenti”.

20 mila euro di alimenti

Blasi infatti ha chiesto al Tribunale di Roma di revisionare al rialzo l’assegno da 12.500 euro che Totti le versa per il mantenimento dei tre figli e per la gestione della casa. La conduttrice di Mediaset, invece, vorrebbe tra i 18 e i 20 mila euro al mese. Motivando la richiesta anche con i minori lavori in tv. Una tesi rigettata dalla difesa di Totti. Che ha puntato sui 700mila euro del docu-film “Unica” trasmesso su Netflix (e di cui a breve uscirà il sequel) e gli incassi derivanti dalla vendita del libro autobiografico “Che stupida! La mia verità”, uscito a gennaio. E ha ricordato che adesso Cristian si mantiene da sé, visto che è un giocatore professionista dell’Olbia.

