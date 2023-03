Estratto dell’articolo di Novella Toloni per www.ilgiornale.it

ELLY SCHLEIN CON I CUGINI DI CAMPAGNA

"Ma chi è questa?". È quello che ha pensato Ivano Michetti, fondatore e chitarrista de I cugini di campagna, quando gli hanno chiesto di posare per una foto insieme a Elly Schlein […] a Che tempo che fa […]. Peccato che i Cugini non sapessero chi fosse la donna in mezzo a loro. Del resto, la segretaria del Partito Democratico è fresca fresca di elezioni.

Se in studio Ivano Michetti e colleghi hanno fatto buon viso a cattivo gioco, sfoggiando sorrisi in favore di obiettivo, a Un Giorno da Pecora, la trasmissione in onda su RaiRadio1, il musicista ha confessato di non sapere chi fosse Elly Schlein e l'artista l'ha addirittura confusa con un uomo. Un retroscena imbarazzante, raccontato in diretta radiofonica.

IVANO MICHETTI E MARCO TRAVAGLIO A UN GIORNO DA PECORA

"Non so chi fosse. Mi hanno chiesto di fare una foto e l'ho fatta, ma non lo conoscevo", ha fatto sapere il componente de I cugini di campagna punzecchiato dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, che poi gli hanno fatto notare che Schlein è una donna.

[...] Cucciari e Lauro gli hanno fatto notare che nella foto, che da ore sta circolando sul web, il musicista è proprio a fianco del nuovo segretario del Pd.

IL MEME SU ELLY SCHLEIN E MARILYN MANSON

Tutti nella stessa posa con le gambe leggermente divaricate e le mani giunte davanti. "Come fa a non averla riconosciuta? "Elly mia" (adattamento di "Anima mia") quindi non l'avete cantata?", ha insistito Giorgio Lauro con tono canzonatorio e a quel punto il chitarrista de I cugini di campagna ha ironizzato: "No, non l'abbiamo fatto perché non trovavamo la rima con Schlein, era impossibile". Insomma, la prima apparizione televisiva della neoeletta segretaria del Pd non sembra avere lasciato il segno.

FRATELLY D'ITALIA - MEME BY CARLI antonfrancesco vivarelli colonna post su elly schlein elly schlein nuova segretaria del pd tweet 8 SCHLEIN ON YOU CRAZY DIAMOND - MEME BY CARLI PRIMARIE PD - MEME BY CARLI THE SCHLEINING - MEME DI CARLI SULLA SCONFITTA DI BONACCINI ALLE PRIMARIE ELLY SCHLEIN. GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN MEME BY DAGOSPIA elly schlein a che tempo che fa 2 ELLY SCHLEIN - ESPRESSO

i cugini di campagna sanremo 2023 i cugini di campagna i cugini di campagna cugini di campagna maneskin i cugini di campagna i cugini di campagna cugini di campagna e apola e chiara meme sanremo 2023 20 cugini di campagna i cugini di campagna