“MA HANNO AMMAZZATO I GENITORI PER AVERE OLTRE UN MILIONE DI EURO?” – I SOCIAL SI SCATENANO DOPO LA PUNTATA DI “CASA A PRIMA VISTA” CON I DUE IMPALATISSIMI GEMELLI DI FROSINONE CHE SI SONO PRESENTATI CON UN BUDGET STRATOSFERICO PER UN QUADRILOCALE AI PARIOLI – DI FRONTE ALLA SCARSA SIMPATIA DEI FRATELLI, I TWITTAROLI SONO IMPAZZITI: “FOSSI STATO NEL PAPY ANCHE IO AVREI SGANCIATO QUELLA CIFRA PER TOGLIERMELI DI TORNO…”

Di certo i due studenti di Frosinone, Jacopo e Gaia, gemelli di 23 anni, non avrebbero mai e poi mai immaginato che la loro partecipazione a “Casa a Prima Vista” avrebbe sollevato un polverone di critiche social. I due ragazzi si sono rivolti agli agenti romani del programma di successo di Real Time per trovare la casa di “appoggio”, dal momento che sono pendolari per motivi di studio.

Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Meyer hanno accolto le richieste dei due ragazzi dalle idee molto, molto chiare: quadrilocale da 150-200 mq, attico/piano alto, 2 bagni indipendenti, cucina open space, cabina armadio, ampio spazio esterno ubicato possibilmente a Roma Nord, Parioli. Il budget di acquisto? Al massimo 1.300.000 euro. La richiesta è stata accolta con sorpresa dagli agenti che si sono poi messi subito al lavoro.

Durante la puntata su X si è scatenata l’ironia e la bufera social. In molti hanno commentato il budget stratosferico: “Tu pensa avere 23 anni, poter investire 1.300.000 euro del Papi in una casa ai Parioli e permetterti pure di dire “MH” quando uno ti chiede se ti piace una casa di questo genere ma le pizze in faccia a due a due finché non diventano dispari signori miei”.

E ancora “questi due si candidano seriamente come la coppia più antipatica da quando esiste la trasmissione”, “hanno ammazzato i genitori per avere 1300K per casa”, “mi piacerebbe vedere la reggia in cui vivono coi genitori”, “Dopo queste due visite capisco tutto: anche io fossi stato nei genitori avrei speso tutti sti soldi pur di levarmeli di torno” […]

