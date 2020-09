“MA ORMAI SONO DIVENTATI TUTTI FROCI” - PATRIZIA DE BLANCK LAPIDARIA SUL MEZZO COMING OUT DI GABRIEL GARKO AL “GRANDE FRATELLO VIP” - LA CONTESSA SI È LASCIATA SFUGGIRE LA STILETTATA DOPO IL SIPARIETTO STRAPPALACRIME TRA GARKO E ADUA DEL VESCO...

PATRIZIA DE BLANCK

“Ma ormai sono diventati tutti fr***i”. La battuta a bassa voce di Patrizia De Blanck non è sfuggita agli attenti osservatori del live del Grande Fratello Vip, seguito più che mai per questa quinta edizione che è partita decisamente con il botto. Nell’ultima puntata c’è stato il coming out di Gabriel Garko, che ha deciso finalmente di svelare il “segreto di Pulcinella”, come lui stesso lo ha definito.

La sua scelta di uscire allo scoperto proprio dalla casa del reality di Canale 5 non è casuale, dato che negli scorsi giorni era scoppiato il cosiddetto Ares Gate che lo riguardava da vicino, dato che a parlarne sono stati Adua Del Vesco (sua ex accreditata) e Massimiliano Morra, due con i quali condivideva un’agenzia collegata ad una casa di produzione nominata (non esplicitamente) al GF Vip.

Ma torniamo alla De Blanck, che stavolta l'ha fatta fuori dal vaso: si è lasciata sfuggire una battuta di dubbio gusto, anche se forse il suo intento era quello di sdrammatizzare, dato che il momento con Garko e Adua è stato particolarmente toccante un po' per tutto.