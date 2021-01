Qualcuno dica ad Amadeus che se ce l’ha fatta Floris senza pubblico ce la può fare anche lui. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 28, 2021

(ANSA) Teatro o studio tv? Il nodo della presenza del pubblico all'Ariston per il Festival di Sanremo è legato alle disposizioni in vigore: i teatri sono chiusi, ma la presenza di pubblico è ammessa negli studi televisivi, "in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento 'coreografico' o comunque strettamente funzionale alla trasmissione", ferme restando le norme di distanziamento.

Lo si legge nelle Faq sul sito di Palazzo Chigi. Alcuni programmi tv, come Amici di Maria De Filippi, si svolgono con il pubblico, nel rispetto delle norme anti contagio. La linea della Rai è 'equiparare' l'Ariston a uno studio che ospita "un programma tv seriale", come ha spiegato ieri anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta e quindi può svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti) come prevede la risposta alla domanda pubblicata nelle Faq.

Dario Franceschini@dariofrance

Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile.

Renato Franco@ErreEffe7

Update #Sanremo: Amadeus, Fiorello e Presta da Salini alle 13.15

giuseppe conte dario franceschini

ellepi_one@PrestaLucio

Governo caduto, ristori non approvati, recovery in alto mare, mancanza di vaccini, economia a pezzi e vedo ministri importanti, giornalisti importanti, parlare solo di Sanremo e figuranti. Ora capisco perché un grande Paese come il Ns é a rotoli. #Inadeguati

Clemente Mimun@cjmimun

Dopo lo stop al pubblico, anche di figuranti, arrivato con il tweet del ministro Franceschini, Amadeus - a quanto si apprende - starebbe valutando la possibilita' di lasciare il suo ruolo da direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021.

Renato Franco@ErreEffe7

Il ministro della salute Speranza e il ministro dei Beni Culturali Franceschini hanno talmente tanto tempo libero da potersi occupare di canzonette #Sanremo

Luca Dondoni@LucaDondoni

Che tempismo! Un’uscita ministeriale... che ha atteso settimane per essere vergata...deflagrante. I grandi mediatori insegnano: anche la cosa più giusta detta al momento sbagliato è il più grave degli errori. Ps e questa non è giusta. #Sanremo2021

Giuseppe Candela@GiusCandela

Franceschini ora quindi chiama la De Filippi, Costanzo, Sky, altri programmi Rai e tutti quelli che hanno o hanno auto pubblico? O continua a non capire la differenza? #Sanremo2021

Claudio Plazzotta@Claplaz

Ma ieri avete visto Italia's got talent? Pubblico numeroso e non distanziato, per un programma TV registrato durante la pandemia. Che problemi ci sono con Sanremo???

Paolo Giordano@IlPaoloGiordano

Magari Franceschini preferisce gli applausi finti come alla tv bulgara degli anni Settanta (ma poi perché X Factor ha il pubblico e Sanremo no?).

Paolo Giordano@IlPaoloGiordano

Dopo il tweet di Franceschini, non finirà mica che Amadeus lasci la conduzione del Festival?

Francesco Canino@fraversion

qualcuno gli dica che domani sera parte Il cantante mascherato e in studio ci saranno 30 figuranti chiamati a fare i «detective» e a scoprire l'identità dei concorrenti.

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Qualcuno dica ad Amadeus che se ce l’ha fatta Floris senza pubblico ce la può fare anche lui.

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Io Sanremo lo avrei fatto dai balconi #Sanremo2021

Drew@AndreaGalastro

la paura più grande non è tanto che salti #sanremo2021, ma che con la scusa mediaset decida di allungare ancora il #gfvip

Niccolò Fabbri@niccolo_fabbri

Mi pare tempo di dimissioni un po' per tutti. #Amadeus #Conte #crisidigoverno #Sanremo2021

luiger@luiger_

chi fa la maratona dimissioni sanremo?????

Caciottaro @Caustica_mente

Crisi di #Sanremo2021 > #crisidigoverno & #consultazioni

ApocaFede@DrApocalypse

il #Codacons applaude #Franceschini. Basterebbe questo per capire l'enormità della boiata scritta nei confronti di #Sanremo2021.

Fabrizio Biasin@FBiasin

Con questo tweet il ministro:

- Certifica di non sapere come funzionano le cose a livello di spettacoli in tv: è grave.

- Sceglie di sposare la linea che Spadafora sposò con il calcio: è grave. Ministri nemici dei loro referenti più popolari per apparire "giusti": è grave.

francesco raiola@mrjones1981

"alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione". Io non capisco la linea su #Sanremo2021

Matteo (a.k.a. reese)@reese_86

In risposta a @dariofrance

Il teatro Ariston nello svolgimento del festival di Sanremo è assimilato a studio televisivo, come dovrebbe sapere anche lei. Ma non lo sa?

ApocaFede@DrApocalypse

In risposta a @dariofrance e @robersperanza

caro ministro, ma lei l'ha mai vista la tv negli ultimi mesi? Ci sono fior fior di programmi con il pubblico in studio. Tutti fuorilegge o molto più semplicemente è proprio lei a non conoscere le linee guida dei vari DPCM? L'Ariston, durante Sanremo, sarà uno studio televisivo.

Nicolò@NicoloC__

Non dico molto, ma almeno andare a leggere il decreto firmato dal suo governo. Settimane in cui si ripete che l'Ariston sarà STUDIO TELEVISIVO e ancora si mettono su queste polemiche inutili. Ma ce la facciamo?

Mario Manca@MarioManca

Le parole di Franceschini, pronunciate con una leggerezza a dir poco irresponsabile, rischiano di far saltare #Sanremo2021 che, con uno sforzo immane, sta cercando di portare a casa l'edizione più complessa di sempre. Se Salini non prende una posizione, si rischia l'irreparabile

Trash Italiano@trash_italiano

Ma se c’è un dpcm che stabilisce che si può fare, se ci sono già altri programmi televisivi in onda che lo fanno, perché tante storie su #Sanremo2021 ? Può piacere o no, ma le regole devono valere per tutti. Si seguano queste regole e ci si concentri su cose più importanti.

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo.

