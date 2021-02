“MA POI TE CHI SEI, L'ARBITRO?” – COSTA CARA AD EDOARDO PESCE LA NOTTE DI BOTTE E FOLLIE A ROMA, A SAN LORENZO: L'ATTORE COMPARIRÀ DI FRONTE AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE DOVRÀ DECIDERE SE RINVIARLO A GIUDIZIO O MENO – PESCE HA COLPITO CON UN PUGNO IL GESTORE DI UN LOCALE CAUSANDOGLI UNA FRATTURA ALLE OSSA NASALI E LA SCHEGGIATURA DEGLI INCISIVI - LA RICOSTRUZIONE DELLA RISSA

Il.Sa. per il "Corriere della Sera - Edizione Roma"

Il 7 aprile Edoardo Pesce, l' interprete del film biografico su Alberto Sordi, già premiato con il David di Donatello per la sua interpretazione in Dogman, comparirà di fronte al giudice per le indagini preliminari che dovrà decidere se rinviarlo a giudizio o meno. L' attore è accusato di lesioni personali volontarie nei confronti di Francesco Amatucci, gestore di un locale a san Lorenzo, dove Pesce avrebbe dato in escandescenze la sera dell' 8 gennaio 2017.

Tutto sarebbe scoppiato per una performance fuori programma.

Pesce, sale sul palco, e improvvisa un qualche nota alla chitarra. Amatucci gli ricorda che l' esibizione deve terminare dopo un pezzo e gli domanda come volesse essere presentato. La risposta dell' attore è arrogante: dice di non voler essere presentato. «Ma poi te chi sei, l' arbitro?» aggiunge sarcastico.

«Vabbè suona tu perché mi hai fatto passare la voglia», continua. Il gestore, a quel punto, sale sul palco per salutare i clienti e Pesce lo colpisce. Un pugno che causa ad Amatucci una «frattura alle ossa nasali e scheggiatura degli incisivi» per un totale di 53 giorni di prognosi.

Una reazione esorbitante, imprevedibile che ferisce e spiazza il titolare del pub oggi assistito dall' avvocato Alessandro Gentiloni Silveri. Ora la parola passa alla gip Paola Della Monica.

