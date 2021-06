“MA QUANDO ARRIVA AGOSTO?” – DAZN PUBBLICA UNA FOTO DI DILETTA LEOTTA PER SMENTIRE L’ADDIO DI “DIVETTA” ALLA PIATTAFORMA. IL CONTRATTO CON “DIVETTA” È STATO GIÀ RINNOVATO E NON C’È NESSUNA FUGA IN VISTA. MA COMUNQUE ARRIVERÀ LA CONCORRENZA: OLTRE A GIORGIA ROSSI, LA SCUDERIA DI CONDUTTRICI POTREBBE ARRICCHIRSI ANCORA…

SANDRO SABATINI (MEDIASET) SGANCIA LA BOMBA: “PARE CHE DILETTA LEOTTA LASCI DAZN. FORSE LAVORERÀ CON CAN YAMAN IN UN FILM O IN UNA SERIE TV” – E PAOLO BARGIGGIA SVELA CHE LA COLLABORAZIONE CON LA TV IN STREAMING FRUTTA A "DIVETTA" 400MILA EURO A STAGIONE. INTANTO A DAZN ARRIVA DA MEDIASET GIORGIA ROSSI… - DILETTA LEOTTA SMENTISCE SU INSTAGRAM: "NON SO VOI, MA IO STO GIÀ CONTANDO I GIORNI CHE MI SEPARANO DALLA PROSSIMA SERIE A"

Da www.ilmessaggero.it

Diletta Leotta lascia Dazn? L'indiscrezione lanciata ieri ipotizzava un futuro diverso per la conduttrice. Ma è la stessa Dazn a spegnere i rumors su un possibile cambio di casacca, postando sul suo profilo Instagram ufficiale il volto della conduttrice sorridente mentre impugna il microfono della piattaforma e scrivendo: «Ma quando arriva agosto? No, non per le vacanze ma per l'inizio della nuova Serie A».

Diletta Leotta resta a Dazn: il messaggio Instagram

Il messaggio è chiaro: il volto principale della serie A per Dazn rimane Diletta Leotta. Il riferimento, altrettanto chiaro, è alle indiscrezioni di stampa che, in seguito all'annuncio dell'arrivo sul servizio streaming anche di Giorgia Rossi da Mediaset, parlavano di malcontento di una Leotta pronta a lasciare.

In realtà - a quanto apprende l'Adnkronos - Diletta Leotta ha già rinnovato il suo accordo con Dazn e non c'è nessuna 'fuga' all'orizzonte. Piuttosto c'è un prevedibile arricchimento della scuderia di conduttrici, che potrebbe non fermarsi all'arrivo di Giorgia Rossi, visto che le partite a disposizione di Dazn da quest'anno saranno 10 (7 in esclusiva e 3 in coesclusiva con Sky) e non più 3 come negli anni scorsi.

