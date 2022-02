UN ANELLO PER GHERMIRLI E NEL BUIO INCATENARLI – E' PARTITA LA BATTAGLIA TRA I COLOSSI DI HOLLYWOOD PER ACCAPARRARSI I DIRITTI COMMERCIALI SUI ROMANZI DI J.R.R. TOLKIEN – LA "SAUL ZAENTZ CO", CHE AVEVA ACQUISTATO I DIRITTI NEL 1976, LI HA MESSI ALL’ASTA, SPERANDO DI INCASSARE 2 MILIARDI DI DOLLARI - LA TEMPISTICA NON È CASUALE: IL 2 SETTEMBRE 2022 DEBUTTERÀ SU AMAZON LA SERIE TV “LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER” - PER REALIZZARE LA SERIE, BEZOS HA APPROFITTATO DI UNA AMBIGUITÀ NEL CONTRATTO DEL 1976, CHE…