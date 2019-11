“MA TI PARE CHE BRUGNARO NON SAPPIA NULLA DEL MOSE?” – VITTORIO SGARBI COMMENTA LA SITUAZIONE DI VENEZIA: “UN BUON SINDACO, COM’È BRUGNARO, NON PUÒ ESSERE QUALCUNO A CUI DALL’ALTO, NON DAL VENETO MA DA ROMA, ARRIVI IL MOSE. OCCORRE CHE LO STATO SIA PRESENTE E CHE NESSUNO IMPEDISCA ALLO STATO DI DIFENDERE LA SUA CIVILTÀ” - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

vittorio sgarbi a non e' l'arena

Vittorio Sgarbi all'attacco da Massimo Giletti a Non è l'Arena: "Il sindaco di Venezia deve essere il primo a sapere. Un buon sindaco, come è Brugnaro, non può essere qualcuno a cui dall'alto, non dal Veneto, arrivi il Mose, un'opera di Stato. Occorre che lo Stato sia presente".

brugnaro

"Rischiamo di perdere la bellezza del nostro paese?", domanda Giletti, decisamente emozionato. Il conduttore ha un inviato sul luogo per descrivere il disastro della città, simbolo dell'arte in tutto il mondo.

mose

Sgarbi spiega come l'acqua abbia rovinato le opere d'arte e quali sono i rischi concreti per il patrimonio italiano. "Manca lo Stato", accusa Vittorio Sgarbi. "La magistratura si sostituisce allo Stato", attacca.

vittorio sgarbi a non e' l'arena 1 vittorio sgarbi a non e' l'arena 2 vittorio feltri vittorio sgarbi LUCA ZAIA MATTEO SALVINI E LUIGI BRUGNARO A VENEZIA CON L'ACQUA ALTA DENTRO IL MOSE DI VENEZIA IL MOSE DI VENEZIA vittorio sgarbi a non e' l'arena 3