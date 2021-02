“MA VAFFANBAGNO!” – MOMENTO STRACULT AL “GRANDE FRATELLO VIP” DOVE LA PRODUZIONE E QUELLA VIPERA DELLA “MALGY” ORGANIZZANO UNO SCHERZO A SIGNORINI PIAZZANDOGLI UN TOPO GIOCATTOLO A POCHI CENTIMETRI DAI PIEDI - IL PRESENTATORE, CHE QUASI SI SENTE MALE, URLA, SCAPPA DIETRO LE QUINTE, PROVA A MANDARE LA PUBBLICITÀ, MA QUANDO CAPISCE CHE L’HANNO PERCULATO SI INCAZZA E MANDA TUTTI A QUEL PAESE: “IO HO LA FOBIA DEI TOPI E DELLE MUCCHE…” - VIDEO

Andrea Parrella per "www.fanpage.it"

lo scherzo del topo ad alfonso signorini al gf vip 10

Paura per Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip. Il conduttore è stato vittima di uno scherzo della produzione, con un finto topo entrato in studio proprio durante la diretta.

Il presentatore era sul palco e stava lanciando un servizio quando è stato introdotto in studio un topo giocattolo. Finte urla degli altri presenti in studio, tra cui Cristiano Malgioglio, fino a quando Alfonso Signorini non si è girato e, notando il topo, ha gridato istintivamente scappando a gambe levate, finendo per uscire dallo studio.

lo scherzo del topo ad alfonso signorini al gf vip 9

Le telecamere, pronte a seguirlo, lo hanno inquadrato mentre, uscito dalla scena ha capito di essere stato vittima di uno scherzo. Gioco che non ha preso benissimo, rimproverando la produzione e dimostrando di essere sensibile al tema.

