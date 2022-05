COVID, ATTACCATE AL "KAIR" - IL "KAIR LASER", LA TECNOLOGIA INVENTATA DA UN INGEGNERE ITALIANO PER DISTRUGGERE LE PARTICELLE DI SARS-COV2 E ALTRE MALATTIE PRESENTI NELL'ATMOSFERA, STA CONVINCENDO GLI ESPERTI E PRESTO POTREBBE ESSERE COMMERCIALIZZATO - L'INNOVAZIONE STA NELL'USO DELLA LUCE MEDIA-INFRAROSSA DEL LASER A CO2, VISTO CHE GLI ALTRI METODI PER COMBATTERE DROPLETS E AEROSOL, I FILTRI HEPA E LA LUCE ULTRAVIOLETTA, HANNO DIVERSI PROBLEMI, COME LA MANUTENZIONE PER I FILTRI E L'USO DEL MERCURIO PER LE LUCI - LA PARTICOLARITÀ DEL KAIR LASER È…