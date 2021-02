A SANREMO DOVEVA ESSERCI NAOMI E INVECE CI SARÀ LA BOTTERI – LA GIORNALISTA CI SCHERZA SU: “NON SO CANTARE PERÒ SONO UGUALE ALLA CAMPBELL, PER QUESTO MI HANNO INVITATA” - “SCHERZI A PARTE CREDO MI ABBIANO CHIAMATO PER RACCONTARE DI COME, DALLA CINA, IO ABBIA VISSUTO L’INIZIO DELLA PANDEMIA. L’ANNO SCORSO, MENTRE ANDAVA IN ONDA SANREMO, IN CINA ERO GIÀ IN LOCKDOWN…”