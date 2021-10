“DI MAIO? E’ BELLISSIMO, LE NOZZE? PROSSIMAMENTE MA NON NE ABBIAMO PARLATO” – VIRGINIA SABA PARLA DELLA SUA LOVE STORY CON LUIGINO: “SOGNO CHE MI REGALI PIU' SPESSO DEI FIORI, LE CENE INSIEME? RARE. MA HA LETTO IL MIO LIBRO IN 2 GIORNI. OGNI TANTO MI RIPETE UNA FRASE DI KANT CHE DICE 'NON POSSIAMO CONOSCERE NEMMENO UN FILO D'ERBA'…

Da Un Giorno da Pecora

Virginia Saba, giornalista, scrittrice e fidanzata di Luigi Di Maio, oggi a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, ha parlato del suo libro “Il suono della bellezza. Note di vita e filosofia”, appena uscito, e anche della sua relazione col ministro degli Esteri. Sia lei che al suo compagno – le hanno chiesto i conduttori - avete pubblicato un libro in questo periodo. Di Maio ha letto il suo saggio? “Luigi ha letto il mio libro, in due giorni, e ogni tanto mi ripete qualche frase del libro, come una frase di Kant che dice 'non possiamo conoscere nemmeno un filo d'erba', ovvero che per i limiti che abbiamo non possiamo conoscere, in realtà, niente e nessuno”.

Al termine del saggio c'è una dedica al suo fidanzato, in cui scrive “ho capito l'amore”. Questo vuol dire che vi sposerete presto? “Non lo so, prossimamente può essere ma non ne abbiamo parlato”. Nel suo libro parla, dal punto di vista filosofico, della bellezza che ci circonda. Riguarda anche l'aspetto estetico del suo fidanzato? “Luigi è bellissimo”. Il ministro degli Esteri è sempre molto impegnato. Riuscite almeno a fare qualche cena insieme? “Pochissime volte, è molto raro”. C'è qualcosa che vorrebbe Luigi facesse più spesso? “Regalarmi dei fiori. Mi piacciono i fiori e mi piace quando me li regala”. E lui lo fa spesso? “Lo fa – ha spiegato la giornalista a Un Giorno da Pecora - ma mi piacerebbe se lo facesse di più...”

