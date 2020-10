“MAMMA MAMMA MI FANNO MALE LE TONSILLE. E FATTELE CURARE DA UNO DI JESOLO” – L’IMPERDIBILE NUOVA IMITAZIONE DI VINCENZO DE LUCA BY CROZZA: “SIAMO COLPEVOLI DI FANCIULLEZZA, SIAMO REI DI ESSERE DOLOROSAMENTE IMBERBI E PRE PUBERI, CON L’AGGRAVANTE DI GIOVENTÙ PER FUTILI MOTIVI. QUANDO NASCE UN BAMBINO LO DOBBIAMO NASCONDERE ALTRIMENTI…” - VIDEO

Crozza/De Luca nel corso di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – appare arrabbiato come il Presidente della Campania nell’intervista a Porta a Porta di Bruno Vespa.

Il motivo sta nei numeri e precisamente nella classifica dei finanziamenti che le Regioni ricevono dal Fondo Sanitario Nazionale che vedono la regione campana sotto di 300 milioni l’anno rispetto a molte altre a causa della sua “età media molto più bassa delle altre”.

Oggetto del risentimento in particolare la Liguria che essendo la Regione più vecchia d’Italia, riceve maggiori risorse per la Sanità. Come sempre per De Luca, il risentimento non rimane mai nei confini politici, ma diventa viscerale e personale, ma soprattutto esilarante.

