“I MANESKIN? PURISSIMA PLASTICA” – IL CANTAUTORE PIERPAOLO CAPOVILLA CONTRO IL “FUCK PUTIN” DELLA BAND ROMANA - "CHE PENA QUESTO GRUPPO DI GIOVANI STUPIDI CONFORMISTI, INTRAPPOLATI NEL SUCCESSO, PERFETTI RAPPRESENTANTI DI UNA GENERAZIONE DI IMBECILLI, INCAPACI PERSINO DI COMPRENDERE LE CIRCOSTANZE STORICHE CHE HANNO PORTATO ALLA GUERRA IN UCRAINA"

Da rollingstone.it

concerto dei maneskin al circo massimo a roma 7

Sabato sera i Måneskin si sono esibiti al Circo Massimo di fronte a 70 mila persone muovendo, come sempre accade, lodi entusiastiche e odi viscerali. Durante il concerto, Damiano ha ripetuto il “fuck Putin” già detto al Coachella: «E anche se a qualcuno dà fastidio, continuiamo ad urlarlo: fuck Putin, fanculo la guerra, fanculo i dittatori».

La cosa non è piaciuta a Pierpaolo Capovilla, frontman che da One Dimensional Man, Teatro degli Orrori e ai più recenti Cattivi Maestri ha sempre rappresentato l’avanguardia della scena rock alternativa in Italia. In un post durissimo su Facebook ha scritto: «Che pena che fa questo gruppo di giovani stupidi. Conformisti, intrappolati nel successo, purissima plastica, perfetti rappresentanti di una generazione di imbecilli, incapaci persino di comprendere le circostanze storiche che hanno portato alla guerra in Ucraina».

pierpaolo capovilla

concerto dei maneskin al circo massimo a roma 8 concerto dei maneskin al circo massimo a roma 19 concerto dei maneskin al circo massimo a roma 9