"I Maneskin sono un'offesa alla cultura e all'arte". Da Siena è durissimo l'attacco di Uto Ughi alla famosissima band romana. Il celebre violinista, 78 anni, in occasione della conferenza stampa per gli appuntamenti del centenario dell'Accademia Musicale Chigiana, ha voluto dire la sua sul successo internazionale della band […]

Dopo aver definito i Maneskin "un'offesa alla cultura e all'arte" il maestro e direttore artistico degli eventi musicali speciali per le celebrazioni dello storico istituto senese ha dichiarato […]: "Non ce l'ho particolarmente con loro (i Maneskin, ndr). Penso che ogni genere abbia diritto di esistere, però quando si fa musica e non quando si urla e basta".

Intanto, tutto il mondo è in attesa del nuovo album dei Maneskin, "Rush!", in uscita domani, venerdì 20 gennaio. […]

