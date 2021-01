“DI MARE? LUI E’ GIUDA” – MAURO CORONA BOMBARDA IL DIRETTORE DI RAITRE, COLPEVOLE DI AVERLO SILURATO DA "CARTABIANCA" NONOSTANTE IL PARERE CONTRARIO DI BIANCA BERLINGUER – "LO CONOSCO DA 10 ANNI. IO HO UNA DEDICA A UN SUO LIBRO. LUI MI CHIAMA FRATELLO, MA NON HA DETTO A BIANCA CHE IO E LUI ERAVAMO AMICI. GLI HO CHIESTO DI POTER CHIEDERE SCUSA SULLA STESSA RETE MA LUI…" - VIDEO

"Franco Di Mare lo conosco da almeno 10 anni". Mauro Corona non depone le armi e anzi bombarda il direttore di Raitre, colpevole a suo dire di averlo fatto fuori definitivamente da Cartabianca nonostante il parere contrario di Bianca Berlinguer. A Non è l'Arena su La7 Massimo Giletti ospita lo scrittore-montanaro, al centro delle polemiche da mesi per il volgare diverbio in diretta con la giornalista Rai definita "gallina".

Per quei secondi di follia, Corona è stato estromesso dal talk del martedì, anche dopo aver più volte chiesto scusa alla diretta interessata (scuse peraltro accettate dopo pochi giorni). La colpa dell'ostracismo sarebbe di Di Mare, e Corona tira fuori le prove: "Non ha detto a Bianca che io e lui eravamo amici... è Giuda! Lui mi chiama fratello, io qui ho una dedica a un suo libro, 'A Mauro mio fratello della montagna'. Gli ho chiesto di chiedere scusa sulla stessa rete, voleva danneggiare la Rai".

