4 giu 2022 16:16

“MARIO ORFEO È IL PATRIARCA KIRILL DEL PD” – UN VELENOSISSIMO PAOLO MIELI COMMENTA A “RADIO24” IL SILURAMENTO (DAGO-RIVELATO) DELL’EX AD RAI PER MANO DI FUORTES: “LUI È COME URSULA VON DER LEYEN DI FRONTE A VIKTOR ORBAN. VOLEVA MANDARE VIA ORFEO PER TRADIMENTO, INVECE SEMBRA CHE L’ABBIA RIMESSO DOVE VOLEVA TORNARE: ALLA DIREZIONE DEL TG3. IL PD? HA IL VOLTO PACIOSO E CONCRETO DI ORBAN…” - L'AUDIO PUBBLICATO DA "VERITÀ & AFFARI"