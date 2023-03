“CON MASSIMO BOLDI C’È UN RAPPORTO DI AMICIZIA E DI LAVORO”. ELISA BARRANU, LA "BIONDA DEL MISTERO" COMPARSA NELLA FOTO POSTATA (E POI RIMOSSA) SUL PROFILO INSTAGRAM DI MASSIMO BOLDI, RIVELA CHE SARÀ ACCANTO A "CIPOLLINO" IN UN FILM CHE USCIRÀ PRIMA DELLA FINE DELL'ANNO – I FETICISTI SUI SOCIAL? “QUALCHE RICHIESTA STRANA C’È STATA MA NON CI HO FATTO CASO”- A CENA CON BRAD PITT O MASSIMO BOLDI? “CON ENTRAMBI PERCHÉ…” - VIDEO

Dagonews

“Con Massimo Boldi c’è un rapporto di amicizia e di lavoro”. Elisa Barranu, la bionda del mistero comparsa nella foto postata (e poi rimossa) sul profilo Instagram di Massimo Boldi, racconta a Dagospia come ha conosciuto l’attore: “Ci siamo incontrati per la prima volta in un ristorante di Verona. Io ero lì con mia madre. Da lì si è sviluppato un rapporto professionale e io sarò accanto a lui in un film che uscirà prima della fine dell'anno. Avrò un bel ruolo. Non me lo sarei mai aspettato…”.

Tra i commenti alle sue foto pubblicate su Instagram spiccano quelli di Massimo Boldi che profetizza per lei “ruoli di prima grandezza”: “Mi fa piacere. Per me la sua stima è una grande soddisfazione”.

Modella, tiktoker, Elisa Barranu dice di amare la moda e i viaggi ed è una stellina dei social. Non si è mai imbattuta in Hater? “No, ho un bel rapporto con i miei follower”. Feticisti? “Qualche richiesta strana c’è stata ma non ci ho fatto caso”.

Si definisce una ragazza “curiosa e semplice” che al cinema ama ridere con le commedie ma non disdegna film d’azione e d’amore: “Ho visto “Amici come prima” con Boldi e De Sica, vedere un film che ti strappa un sorriso non fa mai male”. L’attore preferito? “Ce ne sono diversi, forse Brad Pitt”. A cena con lui o Massimo Boldi? “Con entrambi perché voglio anche ridere…”

