“MASSIMO BOSSETTI RIPARA MACCHINE DA CAFFÈ, SABRINA E SUA MADRE COSIMA CUCIONO MASCHERINE ANTI-CORONAVIRUS” – 'OGGI' RACCONTA LA NUOVA VITA DIETRO LE SBARRE DEGLI ASSASSINI PIU’ NOTI: ROSA BAZZI FA L’INSERVIENTE E COLLABORA CON UNA COOPERATIVA CHE FA BORSE E ACCESSORI MENTRE IL MARITO OLINDO ROMANO LAVORA IN CUCINA. ALBERTO STASI RISPONDE ALLE TELEFONATE IN UN CALL CENTER. E VERONICA PANARELLO…

Da Oggi – www.oggi.it

massimo bossetti

Alberto Stasi risponde alle telefonate in un call center nel carcere di Bollate, Salvatore Parolisi a giorni potrà lavorare anche all’esterno, Massimo Bossetti ripara macchine da caffè, Rosa Bazzi fa l’inserviente e collabora con una cooperativa che fa borse e accessori mentre il marito Olindo Romano lavora in cucina, Antonio Logli opera in una sartoria, Veronica Panarello studia per diventare operatrice dei servizi sociali…

Il settimanale OGGI, in edicola da domani, passa in rassegna i protagonisti dei più noti fatti di cronaca degli ultimi anni per vedere come procede, attraverso il lavoro, la loro rieducazione.

E rivela come Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano, condannate all’ergastolo per l’uccisione di Sarah Scazzi, cugina della prima e nipote della seconda, dividono la stessa cella del carcere di Taranto e lavorano insieme nel laboratorio di sartoria dell’Istituto di pena pugliese. Dalla confezione di tovaglie, corredi, abbigliamento, nelle ultime settimane sono passate alla fabbricazione di mascherine per l’emergenza Covid.

ROSA BAZZI OLINDO ROMANO cosima sabrina messeri oggi MASSIMO BOSSETTI