20 lug 2021 18:54

“MAURIZIO COSTANZO E’ UN CARO AMICO. SIAMO ORGOGLIOSI DI AVERLO ANCORA IN SQUADRA” – PIER SILVIO BERLUSCONI SCRIVE UNA LETTERA SU "SORRISI" DOPO CHE IL GIORNALISTA SI ERA MOSTRATO PICCATO PER NON ESSERE STATO NOMINATO DURANTE LA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI MEDIASET - "MI DISPIACE PERCHÉ IN AUTUNNO FESTEGGERÒ IL QUARANTESIMO ANNO DEL MAURIZIO COSTANZO SHOW”. DEI VOLTI STORICI DI CANALE 5 SONO L’UNICO VIVENTE. UN PO’ DI RISPETTO, NO?” - PIERSILVIO: "AFFETTO, STIMA E RICONOSCENZA PER MAURIZIO"