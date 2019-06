“MAURO CORONA È UOMO TUTTO DI UN PEZZO. AL MASSIMO, ALZA IL GOMITO” - “IL FATTO” SULL’ADDIO DELLO SCRITTORE A “CARTABIANCA”: “SPIACE PERDERE UNO DEI RARI PERSONAGGI EMERGENTI DEL VIDEO IMPEGNATO IN UN'IMPRESA NOTEVOLE, IL RICICLAGGIO DELLO SCRITTORE IN PAGLIACCIO - GLI SCRITTORI IN TV SONO SPARITI, I LIBRI PURE A PARTE QUELLI DI VESPA, MA QUESTO BUKOWSKI PER PRINCIPIANTI FA ECCEZIONE GRAZIE A…”

Nanni Delbecchi per il “Fatto quotidiano”

Clamoroso a Carta Bianca. Mauro Corona meditava l'abbandono della trasmissione della Berlinguer, e Bianchina, come la chiama lui, l'ha subito accontentato, segandolo all'istante. Al cuor non si comanda, ma spiace veder scoppiare una coppia così affiatata, erede di Fazio-Littizzetto, perdere uno dei rari personaggi emergenti del video impegnato in un'impresa notevole, il riciclaggio dello scrittore in pagliaccio. Gli scrittori in Tv sono spariti, i libri pure a parte quelli di Vespa, ma questo Bukowski per principianti fa eccezione grazie a un paradosso molto italiano.

Spregia la civiltà, gli sorridono i monti, scolpisce la pietra, intaglia il legno, si nutre di bacche, radici e valpolicella; però non perde occasione di vantarsene in diretta. La scalata - catodica - dell'eremita a favore di telecamera comincia nel 2003, quando si presentò da Daria Bignardi in bandana e canottiera; da allora lo si è visto arrampicare su ogni canale nei più svariati look in compagnia dell'ultimo volume (ne pubblica un paio all' anno). Con Carta Bianca è arrivata la consacrazione, Berlinguer gli ha dato lo stesso spazio che Giletti dà a Salvini.

Ora tutto questo rischia di finire, ma forse non è detta l'ultima parola. L'amore non è bello se non è litigarello. Certo, in caso di riappacificazione dovrà essere lei a fare il primo passo. Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, ha dichiarato lui, e gli crediamo. Corona è uomo tutto di un pezzo. Al massimo, alza il gomito.

