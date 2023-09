Estratto dell’articolo di Matteo Furina per www.lascimmiapensa.it

benji belal thorne

Benjamin Mascolo, il Benji del celebre duo Benji & Fede ha avuto una vita privata costellata di molte esperienze diverse. In particolare è stato molto al centro dei riflettori la sua storia con Bella Thorne. Ospite del podcast di OnePodcast di Luca Casadei, il cantante ha raccontato la verità sulla loro storia, partendo dal primo incontro fino alla fine. […]

Andando avanti, Benji ha parlato del problema relativo alla sessualità tra lui e Bella.

Lei è bisessuale, le piacciono le ragazze oltre che gli uomini. Spesso stava da sola in America e soffre tantissimo lo stare da sola, […] Un giorno mi chiede se può uscire con una ragazza. In quel momento dico di sì. Volevo renderla felice, ma mi sono reso conto dopo che ho subìto un po’ questa cosa come gelosia. Mi sentivo meno attaccato sul momento, ma in realtà l’ho subita. C’è stato un periodo in cui lei è andata con altre ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze. All’inizio uno pensa “Che figata. Sono fidanzato, innamorato e in più vado a letto con altre donne: modelle, attrici…”. Ti senti figo. Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo piano piano la nostra intimità.

benji e bella thorne 5

Da immaturo non sapevo come gestire la situazione – prosegue Benji. Iniziavo a vedere le ragazze alle feste e a pensare “Chissà com’è, se potremmo portarla a letto insieme”. Ero entrato in quel loop, sbagliatissimo. Questo ha reso tossico il rapporto, in gran parte per colpa mia. Mi sentivo come un bambino nella fabbrica di cioccolato, quindi mi ingozzavo di ogni cosa. Abbiamo subìto il nostro stile di vita molto intenso.

Ero geloso a livello mentale, quando stava con altre ragazze e toglieva attenzioni a me. Anche in mia presenza. Lei era gelosa quando facevamo sesso in tre e dopo quel rapporto io volevo farlo di nuovo. Una volta aveva commentato una cosa come “Sì però con me non vuoi mai farlo due volte di seguito”. Sono quelle piccole cose che ti fanno capire che ognuno di noi stava subendo altre cose. Era una situazione di perdita per entrambi, secondo me. La relazione è durata tre anni, poco più di tre anni. Questa cosa dei rapporti è durata circa da un anno e mezzo in poi.

benji e bella thorne 4

Andando avanti il cantante spiega che un altro dei motivi della rottura tra lui e Bella Thorne erano i soldi.

Lei da quando ha otto anni ha sempre mantenuto la sua famiglia. Da bambina, con Disney Channel, ha tolto dalla povertà sua madre, suo fratello e sua sorella. […] Per questo motivo lei era molto legata ai soldi e voleva farne sempre di più. Tant’è che una delle ultime litigate che abbiamo fatto è quando stavo scrivendo il mio libro: lei mi dice “Devi guadagnare più soldi”. Io stavo guadagnando un po’ meno, anche perché per scelta volevo scrivere un libro. […]

benji e bella thorne 6

L’ultimo giorno in cui vedo Bella sono a una festa. Prendo una pasticca di ecstasy e penso: “Devo parlare con Bella”. Prendo un Uber, arrivo al cancello di casa alle 4.30. È chiuso, ha cambiato il codice. Lo scavalco, e chiaramente adesso è violazione di proprietà privata. Non so perché, ma ogni 100 metri tolgo un abito e lo lascio per strada. Inizio a togliermi ogni cosa e mi spoglio completamente. Arrivo davanti alla porta di casa che sono nudo. Entro in casa, vado al piano di sopra, lei sta provando a dormire. Si gira verso di me e inizia a urlare, giustamente. Non sapevo perché fossi lì, forse vedevo vederla un’ultima volta. Ovviamente mi urla di andarmene. Io inizio a correre fuori dalla casa, sulle colline sopra Malibu. Totalmente nudo in una foresta. Un mio amico che viveva con lei in quella casa enorme, insieme anche ad altri amici e alla sorella di Bella, sente tutto, prende la moto, un accappatoio, mi aspetta giù e mi dà l’accappatoio. Mi chiama un Uber per portarmi a casa, ma io mi faccio lasciare in un parco.

[…]

benji e bella thorne 1 bella thorne e benjamin mascolo 1 bella thorne e benjamin mascolo 2 bella thorne e benjamin mascolo 3 bella thorne 4 bella thorne 5 bella thorne 7 bella thorne 6 bella thorne 2 bella thorne 3 benji e bella thorne 7 bella thorne 1 benji e bella thorne 3 benjamin mascolo e bella thorne benjamin mascolo bella thorne benji e bella thorne 2