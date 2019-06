24 giu 2019 09:55

“ME DEVI AMMAZZA’ TE, MASTRO TI’!” – ANCHE VERDONE IMPAZZISCE PER LA STREPITOSA IMITAZIONE DI MAX TORTORA DI CELENTANO IN VERSIONE "RUGANTINO" – L’APOTEOSI QUANDO CI METTE PURE LA VOCE DI PAOLO STOPPA: “MA IO NUN TE POSSO AMMAZZAAA’…ER PAPA STA BENE, NUN MORE, NUN TE PREOCCUPAAAA’” – IL PRECEDENTE NELLA TRASMISSIONE DI PIROSO “NIENTE DI PERSONALE” – VIDEO