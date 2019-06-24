“ME DEVI AMMAZZA’ TE, MASTRO TI’!” – ANCHE VERDONE IMPAZZISCE PER LA STREPITOSA IMITAZIONE DI MAX TORTORA DI CELENTANO IN VERSIONE "RUGANTINO" – L’APOTEOSI QUANDO CI METTE PURE LA VOCE DI PAOLO STOPPA: “MA IO NUN TE POSSO AMMAZZAAA’…ER PAPA STA BENE, NUN MORE, NUN TE PREOCCUPAAAA’” – IL PRECEDENTE NELLA TRASMISSIONE DI PIROSO “NIENTE DI PERSONALE” – VIDEO

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"Oggi Max Tortora ci regala un' imitazione di Celentano che tenta di fare il romano nel film "Rugantino". E ci mette pure la voce di Paolo Stoppa": è presto diventato virale il video postato da Carlo Verdone sulla sua pagina Facebook in cui il collega di set Max Tortora imita Adriano Celentano in versione Rugantino, ruolo interpretato dall'attore e cantante milanese nel 1973 nel film diretto da Pasquale Festa Campanile. Verdone e Tortora sono impegnati in Puglia nelle riprese di 'Si vive una volta sola', nuovo film diretto dal regista e attore romano.

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