stoppa celentano max tortora in adrian max tortora
carlo verdone verdone sergio leone verdone VERDONE CLAUDIA GERINI - CARLO VERDONE - VITTORIO CECCHI GORI celentano CELENTANO CELENTANO CELENTANO celentano celentano carlo verdone palleggia
“ME DEVI AMMAZZA’ TE, MASTRO TI’!” – ANCHE VERDONE IMPAZZISCE PER LA STREPITOSA IMITAZIONE DI MAX TORTORA DI CELENTANO IN VERSIONE "RUGANTINO" – L’APOTEOSI QUANDO CI METTE PURE LA VOCE DI PAOLO STOPPA: “MA IO NUN TE POSSO AMMAZZAAA’…ER PAPA STA BENE, NUN MORE, NUN TE PREOCCUPAAAA’” – IL PRECEDENTE NELLA TRASMISSIONE DI PIROSO “NIENTE DI PERSONALE” – VIDEO-
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carlo verdone verdone sergio leone verdone VERDONE CLAUDIA GERINI - CARLO VERDONE - VITTORIO CECCHI GORI celentano CELENTANO CELENTANO CELENTANO celentano celentano carlo verdone palleggia
“LIBRA” MONETA IN LIBERO FACEBOOK – LA CRIPTOVALUTA DI FACEBOOK È PIÙ DI UNA RIVOLUZIONE: È UN TERREMOTO PER LE ISTITUZIONI FINANZIARIE - SE IL PROGETTO DI ZUCKERBERG ANDRÀ IN PORTO, “LIBRA” SARÀ LA PRIMA VALUTA SENZA BANCA CENTRALE A ESSERE ACCETTATA GLOBALMENTE – I COLOSSI PAYPAL, VISA E MASTERCARD CI SI SONO BUTTATI A CAPOFITTO, MENTRE LE BANCHE “TRADIZIONALI” TREMANO: I RISCHI PER LA PRIVACY E LE DIFFERENZE CON BITCOIN...
DA CR7 A CR9: SARRI VA A BACIARE L’ALLUCE DI CRISTIANO RONALDO E GLI SPIEGA CHE SARA’ LUI IL CENTRAVANTI DELLA SQUADRA (TRAMONTA L’OPZIONE ICARDI) – TUTTI I RETROSCENA SULL'INCONTRO – “LIBERO”: IL SOSPETTO È CHE MAURIZIO ABBIA VOLUTO ACCREDITARSI AGLI OCCHI A CR7. UN ATTEGGIAMENTO PROVINCIALE CHE TRADISCE UNA CERTA INSICUREZZA DI FONDO. IMMAGINATEVI UN CAPELLO O UN GUARDIOLA CHE..."
CAFONALINO – DAI BARCONI DEI MIGRANTI AL BARCONE SUL TEVERE! CORRADO FORMIGLI RADUNA REDAZIONE E AMICI DI PIAZZAPULITA AL “BAJA” PER FESTEGGIARE LA CONCLUSIONE DELLA STAGIONE DELLA TRASMISSIONE – FANNO CAPOLINO MYRTA MERLINO E IL FIDANZATO MARCO TARDELLI, ALESSANDRO DE ANGELIS E IL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO – QUALCHE BICCHIERINO E PARTE IL KARAOKE SFRENATO: TRA I PIÙ SCATENATI NELLO TROCCHIA E SARA GIUDICE SCOLLATISSIMA
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
IL LAVORO DEBILITA L'UOMO – PER STARE BENE ED ESSERE FELICI DOVETE LAVORARE UN SOLO GIORNO A SETTIMANA – LO STUDIO PUBBLICATO DA “SOCIAL SCIENCE & MEDICINE”: TRA CHI È PASSATO DALLA DISOCCUPAZIONE AL LAVORARE FINO A 8 ORE A SETTIMANA E CHI NE LAVORA 44-48 NON CI SONO GRANDI DIFFERENZE NEL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE – ALT! LA FELICITÀ DI CHI HA PIÙ TEMPO LIBERO DIPENDE COMUNQUE DAL FATTO DI AVERE UN LAVORO: CHI È DISOCCUPATO INFATTI…