Corre lo sdegno sui social e non solo per i selfie chiesti da alcuni fan a Maria De Filippi, davanti al feretro del marito Maurizio Costanzo durante il secondo giorno della camera ardente in Campidoglio. La conduttrice, a un certo punto della giornata, ha voluto ringraziare di persona, con una stretta di mano, le tantissime persone che per due giorni hanno fatto lunghe file per poter entrare nella Sala della Protomoteca e dare un ultimo saluto al giornalista scomparso venerdì 24 febbraio a 84 anni. Ma alcuni, dopo la stretta di mano, hanno estratto il cellulare dalla tasca per scattare un selfie con lei.

Un gesto che ha indignato molti tanto che molti vip hanno espresso solidarietà a Maria De Filippi. Tra le più dure, Rita Dalla Chiesa, che ha postato la foto di un signore che si faceva il selfie con la De Filippi, e ha commentato: "Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre".

Durissima anche Selvaggia Lucarelli: "Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all'enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffan*** al primo telefono che vedevo". E Sabrina Ferilli aggiunge: "Minimo… Perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa".

