“CON ME NON HA MAI AVUTO PROBLEMI PSICOLOGICI”

Federica Bandirali per www.corriere.it

marco bellavia

La ex moglie di Marco Bellavia Elena Travaglia rompe il silenzio nel quale si era rinchiusa dopo l’abbandono della casa del Grande Fratello da parte dell’ex volto di Bim Bum Bam.

In un’intervista rilasciata al settimanale “Di Più”, Travaglia spiega di essere venuta a conoscenza delle difficoltà di Marco solo con la sua partecipazione al programma,perché nel corso della loro storia d’amore non avrebbe mai notato alcun segnale preoccupante e riconducibile a uno stato di fragilitá.

Quattro anni insieme

ELENA TRAVAGLIA

“Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno una crisi di pianto, ma è sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti” . Frasi che stridono con la realtà che si è venuta a verificare all’interno della casa del GFVip. La loro unione è durata 4 anni e insieme hanno un figlio, Filippo, che oggi ha 15 anni. Nel 2009 è stata Elena a prendere la decisione di dividere le strade ma non per colpa, dice lei, di qualche comportamento preoccupante di Marco. “Prima di entrare nella casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora a Canale 5. La prima volta al telefono, e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato per tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi” ha concluso la donna.

marco bellavia ELENA TRAVAGLIA BARALE BELLAVIA ciacci bellavia 2 tweet grande fratello vip 5 i post di marco bellavia su instagram marco bellavia marco bellavia mental coach 4.0 i post di marco bellavia su instagram marco bellavia commento al post di instagram marco bellavia lettera di marco bellavia MARCO BELLAVIA