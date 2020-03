“MEA CULPA, MIA GRANDISSIMA CULPA” – VITTORIO SGARBI SI PENTE DI AVER DETTO COSE A CASO SUL VIRUS: “NON ERO PREPARATO AD AFFRONTARE QUESTO TEMA, MA SONO STATO DEPISTATO DA PERSONE CHE CONSIDERAVO RASSICURANTI E CAPACI” – “L’AVIGAN? LO TESTEREI SU DI ME, SENZA PROBLEMI. SIAMO IN GUERRA CONTRO UN MOSTRO SCONOSCIUTO E…” – VIDEO: LO SCONTRO CON IL VIROLOGO PREGLIASCO

La resa di Vittorio Sgarbi. A La Zanzara su Radio 24 ammette: “Non ero preparato a parlare di un argomento come il Coronavirus”. “Recito il mea culpa, dobbiamo essere responsabili. Ma sono stato depistato da esperti che consideravo capaci”. “Avigan? Lo testerei su di me, senza problemi”

“Dovremmo essere tutti responsabili. Io non ero sufficientemente preparato ad affrontare un tema come questo, che mi sembrava più piccolo di quanto non sia nelle proporzioni”. Dopo un mese di polemiche e battibecchi in radio e tv, a La Zanzara su Radio 24 Vittorio Sgarbi ammette: “Non avevo titolo a parlare, posso solo fare valutazioni sui dati. E dico che nel mondo potrebbero esserci il settanta per cento di contagiati.

Dunque le considerazioni polemiche che io ho fatto sono in realtà difficili da sostenere oggi perché siamo in guerra contro un mostro sconosciuto. Non abbiamo delle armi per affrontarlo. E’ come l’urlo di Munch e non si capisce perché, non è che gli sparano. Non si sa cosa ha. Non sapere è molto più pesante che sapere. Dunque mea culpa, mea grandissima culpa. Ma sono stato depistato da persone che consideravo rassicuranti e capaci”

