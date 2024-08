22 ago 2024 16:47

“MEGALOPOLIS” E MEGALOMANI - NON C'È PACE PER IL FILM DI FRANCIS FORD COPPOLA: LA LIONSGATE, CHE DISTRIBUISCE LA PELLICOLA, HA RITIRATO IL TRAILER: “ABBIAMO FATTO UN CASINO” -NELLA PROMO ERANO STATI INSERITE DELLE FEROCI STRONCATURE DI ALCUNI CAPOLAVORI DEL PASSATO DEL REGISTA. UN TENTATIVO DISPERATO PER MOSTRARE COME ANCHE ALTRI PROGETTI DI COPPOLA SIANO STATI “CAPITI” SOLO PIÙ TARDI. PECCATO CHE QUELLE RECENSIONI NON SIANO MAI STATE SCRITTE… - LE CRITICHE FEROCI E LE ACCUSE DI “COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI” AL REGISTA - VIDEO