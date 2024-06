“IL MÉNAGE À TROIS CON BRYAN SOUTHCOMBE E RANDALL LAURENCE? UN AMORE LIBERO TIPICO DEGLI ANNI 70” – LE BOMBASTICHE CONFESSIONI DI CHARLOTTE RAMPLING: “NON HO MAI AVUTO PROBLEMI A MOSTRARMI NUDA, LAVORO CON IL CORPO” – “’IL PORTIERE DI NOTTE’ FU UN TRAUMA. LA GENTE MI VEDEVA COME UNA SCULTURA, IL BERRETTO DA NAZISTA, LE BRETELLE SUL MIO TORACE NUDO” – “INVECCHIARE NON È BELLO. NICOLE KIDMAN DOPO LA CHIRURGIA HA CAMBIATO FACCIA, IO NON POTREI RECITARE CON UN’ESPRESSIONE CHE NON È MIA…’”

Estratto dell’articolo di Valerio Cappelli per il “Corriere della Sera”

charlotte rampling. 5

[…] Chi non ha sognato di incontrare quella sua sensualità così crudele, estrema, sofisticata. Quegli occhi impenetrabili, due lame di ghiaccio penetranti. Charlotte Rampling mette insieme luoghi, persone. Apre lo specchio proibito e ritrova i ricordi, racconta le sue ombre ricorrendo a volte all’humour, forse per proteggersi. Si confessa come può farlo una donna inglese. Ma è sempre stata libera. Domani all’Ischia Film festival diretto da Michelangelo Messina porta Juniper – Un bicchiere di gin di Matthew J.Saville.

[…] Il suo personaggio dice di non avere rimpianti. Lei, nella vita reale, ne ha?

«No. Tiro dritto. Non è nella mia indole dire, oh, se avessi preso quella decisione. Quando sei giovane i rimpianti non esistono, non sai cosa sono. Da adulta dico che il rimpianto è parte della vita».

charlotte rampling nuda al louvre

[…] Va a Ischia, luogo caro al suo amato regista Visconti.

«E’ uno dei motivi per cui ho accettato. Luchino mi invitò tante volte nella sua villa di Ischia ma non potei mai andare. Ecco, questo potrebbe essere un rimpianto. Al tempo di La caduta degli dei ero una giovane ragazza inglese. Non sapevo nulla di lui. Mi fece scoprire un altro modo di fare cinema, al di là di Hollywood e dei film commerciali. In Inghilterra nei 60 non succedeva nulla nei sobborghi dove abitavo. Io sono del 1946, l’anno dopo la guerra. Quando ero piccola c’erano le macerie. E la mia famiglia non era ricca. In casa non avevamo nemmeno la tv. Lasciai presto gli studi, a 16 anni. Ebbi una formazione basica. Papà, militare tutto d’un pezzo, quando lasciai la scuola mi iscrisse a un corso di segretaria. Ma si fidava, mi lasciava libera purché rispettassi le regole».

[…] In Italia da «Il portiere di notte» a «Yuppi Du» fu un gran salto…

charlotte rampling. 3

«La gente mi vedeva come una scultura, il berretto da nazista, le bretelle sul mio torace nudo…Il film di Liliana Cavani fu un trauma, a lungo non seppi nulla dell’Olocausto, la gente cominciò a parlarne solo negli Anni 70. Quanto a Yuppi Du , dopo Visconti e Cavani, il figlio di un anno e il matrimonio recente, incontrare quel pazzo uomo di Celentano fu un’iniezione di freschezza».

charlotte rampling. 4

Nel nuovo film suo nipote guarda le foto di lei ragazza. E lei dice: ho ancora il mio fascino. Quando si ha una bellezza unica, è difficile accettare il tempo che se ne va?

«Torniamo ai rimpianti. Non so come la mia faccia cambierà. Invecchiare non è bello, ma non posso farci nulla. Anni fa le dissi di Nicole Kidman, che dopo la chirurgia ha cambiato faccia, io non potrei recitare con un’espressione che non è mia».

[…] A 65 anni lei ha posato nuda al Louvre.

«In quel museo ci sono tante altre donne nude, ero in buona compagnia, mi sono sentita privilegiata. Mai avuto problemi a mostrarmi nuda, lavoro con il corpo, da lì passano le varie forme di vita».

charlotte rampling. 7

E qual è la parte del suo corpo che le piace di più?

«I piedi. Belli come quelli che aveva mio padre. Tutti pensano ai miei occhi. Ma è la vostra percezione, io i miei occhi non posso vederli, se non allo specchio. Però posso guardarmi i piedi».

[…] Lei soffrì di depressione.

«E’ il dolore che si trasformò…Accadde dopo il suicidio di mia sorella Sarah, a 23 anni, dopo aver messo al mondo un bimbo prematuro. L’ho saputo anni dopo. Ho cercato una risposta nella religione. Mi sono avvicinata al buddhismo, allo yoga, alla meditazione, agli psicologi».

charlotte rampling bryan southcombe e randall laurence 4

Si parlò per anni del suo ménage a tre, con il publicist Bryan Southcombe e il modello Randall Laurence.

«C’è stato un fraintendimento, non era un ménage a tre come potete intendere. Era un amore libero fra tre persone nei liberi Anni 70».

[…] Chi è la sua erede?

«Forse Marion Cotillard».

charlotte rampling. 8 CHARLOTTE RAMPLING - GERARD DEPARDIEU eewr17au8aa4gzw charlotte rampling 45 anni charlotte rampling e philippe leroy in il portiere di notte charlotte rampling. 10 charlotte rampling sequestro di persona charlotte rampling swimming pool fabio testi Charlotte Rampling fabio testi, charlotte rampling e oliver tobias charlotte rampling il portiere di notte Charlotte Rampling charlotte rampling. 2 charlotte rampling charlotte rampling bryan southcombe e randall laurence 2 charlotte rampling bryan southcombe e randall laurence 1 charlotte rampling bryan southcombe e randall laurence 3 charlotte rampling. 1 charlotte rampling. 6 charlotte rampling. 9