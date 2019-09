Silvana Palazzo per "www.ilsussidiario.net"

La terza puntata di Temptation Island Vip 2019 ha segnato la fine della storia d’amore tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. La ex compagna di Massimo Troisi all’ennesimo video del compagno con la tentatrice Zoe non ci sta più e chiede un immediato falò di confronto dove è successo di tutto.

Lui ha cercato di arrampicarsi sugli specchi cercando una motivazione ai suoi comportamenti, ma la showgirl si è dimostrata impeccabile conquistando davvero tutti. Sul web è un tripudio di commenti a suo favore per come ha gestito il falò di confronto e per le parole dette al suo compagno. Il finale poi è da film: “ti saluto” dice Nathaly Caldonazzo prima di lasciare il falò di confronto, mentre il pubblico sui social impazzisce per la sua uscita di classe.

“Nathaly miglior concorrente di #TemptationIslandVip di sempre” si legge su Twitter, mentre c’è chi scrive “Nathaly ha mantenuto calma e dignità. Andrea ha fatto una figura di merda epocale che resterà nella storia di #temptationislandvip”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Ida di Grazia per "www.leggo.it"

L'immagine di Andrea Ippoliti dopo il falò di confronto di Temptation Island Vip 2 con la sua ormai ex fidanzata Nathaly Caldonazzo non ne è uscita bene. Sull'account Instagram della trasmissione è comparsa Daniela Pandini che sostiene essere la moglie di Andrea e che commenta la terza puntata così: «Tre anni fa mi hai tradita. I tuoi figli si vergognano di te».

Durante il falò di confronto con Nathaly Caldonazzo, Andrea Ippoliti ha detto «Non ho mai avuto problemi con le mie ex. Con la moglie con cui sono stato per 15 anni e con la fidanzata con la quale sono stato per 10 anni».

Queste affermazioni però non sono proprio andate già a Daniela Pandini. La donna dice di essere la moglie di Andrea «Non siamo ancora separati, lo saremo a dicembre» e sull'account Instagram di Temptation Island ha commentato così: «Ha detto che non ha mai tradito? Tre anni fa ha tradito me, cioè sua moglie … lo hanno scoperto i nostri figli».

La signora Pandini ha il profilo social chiuso, ma la scrittura piuttosto veloce e decide di spiegare via social la sua posizione: «Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando tre anni fa io e i nostri tre figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante e non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te … siamo senza parole e provo pena per te»

