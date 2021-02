“METTIAMO IN CRISI SANREMO CHE SENNÒ POI AMADEUS VUOLE FARE IL TERZO” – FIORELLO MASCHERATO DA RENZI ACCENDE IL FESTIVAL – SI TRATTA CON BENIGNI (SCUDERIA PRESTA) E CELENTANO. PORTE APERTE A JOVANOTTI – AMADEUS IRONIZZA SULLE 75 PAGINE DI PROTOCOLLO E SULLA MOGLIE A 'PRIMAFESTIVAL': “CI SI SCANDALIZZA PER LA MOGLIE E NON PER L'AMANTE” – FIORELLO LO PERCULA: "AMADEUS, SEI LO SWIFFER DELLE POLEMICHE, LE RACCOGLI TUTTE. ERA MEGLIO QUANDO ERI SOLO SESSISTA. TI SALUTA LA MURGIA…” – VIDEO

Renato Franco per il "Corriere della Sera"

«Io e Fiorello siamo consapevoli della situazione difficile: dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show televisivo. Ma a casa gli spettatori avranno il piacere di distrarsi e pensare a un momento di spensieratezza. Abbiamo il dovere di dare cinque serate di serenità.

Ho la speranza che sia un Festival di una piccola rinascita». Non solo il Sanremo dei tamponi e delle mascherine, delle zone forse rosse e dei gel disinfettanti. Il conduttore sta mettendo a punto il Festival più normale possibile nella situazione più anormale mai vista.

Il mosaico degli ospiti continua a comporsi. Il sogno è avere la coppia Celentano-Benigni: «Mi auguro che la loro risposta sia positiva. Appartengono alla storia del cinema, del teatro, della musica. Averli insieme sul palco sarebbe un grande regalo al Festival». Amadeus non dice di più, ma la sensazione è che Benigni potrebbe esserci anche senza Celentano. Almeno si lavora anche in questa direzione.

Co-conduttrici per una sera si alterneranno Naomi Campbell (che apre martedì 2 marzo), Elodie e Matilda De Angelis. «Abbiamo qualche idea sul venerdì e sul sabato, una di queste è Ornella Vanoni, che ha confermato la sua presenza ma non la vorrei solo per cantare un medley e andar via. Stiamo lavorando per tenerla di più». Tra gli ospiti musicali certi i Negramaro e Alessandra Amoroso, concreta l' ipotesi Bertè, porte aperte per Jovanotti («se vuole venire, non deve neanche bussare»). E poi tutte le sere Ibrahimovic e Achille Lauro che presenterà cinque quadri musicali, cinque performance a tema.

La certezza è Fiorello che riesce a regalare spettacolo anche in una conferenza stampa in streaming («voglio essere il Venero di Botticelli di Achille Lauro»), ironizza sulle citazioni colte del direttore di Rai1 Coletta («dai dicci Ossi di seppia di Montale»), si presenta nel nuovo promo di Sanremo con il volto di Renzi («quello bravo a fare le crisi»), fa lo spavaldo e assicura: «Di solito sono un po' vigliacchetto, ma questa volta lo dico: sarà un Festival di successo. Non vedo l' ora di capire cosa accadrà quando saremo lì la prima sera e diremo "buonasera": non ci sarà nessuno e mi ritroverò a parlare con le sedie».

Inevitabile prendere in considerazione l' ipotesi contagio: nel caso fosse un cantante sarebbe eliminato, ma nel caso capitasse al conduttore? «L' ho già detto una volta per creare ansia a Fiorello e lo ripeto: se mi dovessi contagiare, lo farà da solo - spiega Amadeus -. E aggiungo anche che quando mi ha chiesto "e se mi dovessi contagiare io?", gli ho risposto che non può perché io sono sostituibile, lui no, quindi deve stare bene». Altra benzina per Fiorello: «Carlo Conti, Fabio Fazio, Alessandro Greco, Marzullo: tenetevi pronti, perché io da solo non ce la potrei fare».

Amadeus sottolinea che sarà un Festival al femminile: «Ci sarà una donna a sera insieme a me, ma anche altre presenze sul palco sempre partendo da un' idea. Porteremo più donne che racconteranno il mondo femminile.

Tra le varie idee, sto pensando all' infermiera Alessia Bonari, che a marzo portava sul suo viso i segni della mascherina indossata per tutto il giorno.

La sua è diventata una foto simbolo nei primi mesi della pandemia».

Tra le donne coinvolte in modo collaterale anche Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), volto del PrimaFestival con Giovanni Vernia e Valeria Graci. Il conduttore non vuole sentire parlare di raccomandazione. «Mi è stato comunicato che Rai Pubblicità e Suzuki desideravano Giovanna. Mi ha fatto piacere.

Giovanna ha una vita indipendente dalla mia, non è moglie di, ha già lavorato con Frizzi, con Bonolis. Sono contento se Rai Pubblicità e gli sponsor hanno pensato a lei. Le polemiche? Sorrido, qui ci si scandalizza per la moglie e non per l' amante». E Fiorello è ancora una volta maestro. «Ama sei un grande, sei lo Swiffer delle polemiche, le raccogli tutte. Sei partito ad agosto con Morgan scartato, poi la nave, poi i 300 spettatori in sala, poi i figuranti, poi niente figuranti e lascio il festival, poi Ibra che litiga con Lukaku, Fedez che fa sentire 10 secondi di canzone. Era meglio quando eri solo sessista. Ciao Ama, ti saluta la Murgia».

