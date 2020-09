Roberto Mallò per https://www.davidemaggio.it/

SELVAGGIA LUCARELLI - ALESSANDRA MUSSOLINI

Prime scintille tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli. Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020, la concorrente non ha infatti risparmiato critiche al vetriolo alla giurata, sottolineando in maniera ironica che, la scorsa settimana, “ha avuto una parola buona per tutti” e che ha giudicato l’avversario Paolo Conticini soltanto in base all’ormone: “Cosa vuol dire che un uomo a cinquant’anni è figo e può fare quello che vuole, mentre una donna no? Che si deve mettere un saio?“.

selvaggia lucarelli 3

La discussione ha avuto inizio al termine di un cha cha cha eseguito con Maykel Fonts (con tanto di bacio sfiorato sul finale). Senza aspettare che Milly Carlucci la coinvolgesse, Alessandra – che aveva promesso di parlare anche a costo di rischiare l’eliminazione – ha dunque indossato una collana d’aglio portata da Guillermo Mariotto ed ha cominciato ad attaccare la Lucarelli:

“Devo dire una cosa a Selvaggia (…) Le donne possono e devono fare quello che vogliono. Non c’è l’età. Altrimenti cominciamo a dire la scollatura a 20, a 30, a 40, a 50, a 60… poi, Pablito, Pablito, Pablito (Paolo Conticini, ndDM) può fare… Che cosa significa? Uomini e donne…Le donne osano, gli uomini posano“.

alessandra mussolini a ballando con le stelle 8

Invitata da Milly a dire la sua (“Sei stata chiamata in causa“), Selvaggia ha cercato di rispondere a tono all’accusante: “Mi sembra che qualsiasi cosa dica finisca per cadere nella trappola della Mussolini, che cerca di buttarla in tutti i modi in caciara e rissa. Addirittura tenta di giocarsi la carta del femminismo“.

Un parere che ha generato un’altra replica da parte di Alessandra: “Caciara? Non è femminismo.. Ecco vedi? Questo detto da una donna è molto brutto. Non è femminismo. E’ capire che la donna e l’uomo hanno la stessa possibilità, se non di più. (…) Mi dispiace, non capisci, ma io voglio puntualizzare perché altrimenti ritorniamo a ‘Pablito va bene’ … Ma noi ci dobbiamo scollare, minigonna… (…) Minigonna Selvaggia! Pelvica, devi diventare pure tu“.

alessandra mussolini a ballando con le stelle 7

Mentre Alberto Matano ha preso le difese della Lucarelli (“Dire a una donna giornalista come Selvaggia che fa una distinzione tra le donne non mi sembra giusto. Perché nel suo lavoro di giornalista esprime invece una galleria valoriale molto importante sulla donna. Oggi c’è bisogno di opinioni e punti di vista come il suo”), la stessa Selvaggia ha invitato la donna – che continuava ad accusarla di essere contro le donne – a comportarsi più “dignitosamente”:

“Quest’aria da popolana perenne, tu pensi che alla fine paghi tutto questo? Alessandra possiamo anche cercare di parlare adottando un registro leggermente più elegante? (…) Basta con questo discorso sulla donna. Stiamo parlando di ballo. Sempre questa volgarità, questi eccessi“. Sfinita dalla Mussolini, che continuava a paventare una disparità di trattamento adottata dalla giurata tra gli uomini e le donne, Selvaggia ha dunque tagliato corto:

alessandra mussolini a ballando con le stelle 3

“Io rinnego quello che ho detto, tu rinnega tutto il resto che sarebbe pure ora, dai Mussolini. Stai buona. Le lezioni di vita e di valori dalla Mussolini, no. Lezioni di vita da te, no. Abbi pazienza (…) Milly non scomodiamo il femminismo, per cortesia, perché io le lezioni da Alessandra Mussolini su questo fronte non le voglio“.

Alla fine dei giochi, la Carlucci ha sedato la rissa, invitando le due a parlare di ballo, con Alessandra furente (“Non accetto che tu mi dica cose che vanno oltre la trasmissione“) e Selvaggia sul piede di guerra: “Io dico quello che voglio“. E’ il primo di una serie di lunghi scontri?