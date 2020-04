“MI AUGURO CHE GIANNINI, GRECO E DAMILANO SIANO STIPENDIATI DAL PD". VITTORIO FELTRI AL VELENO SUI 3 GIORNALISTI “OSPITI FISSI” A "L’ARIA CHE TIRA" DI MYRTA MERLINO – DOPO ESSERE STATO CACCIATO IN TEMPI RECORD DALLA DIREZIONE DEL TG4 NON SI PUÒ DI CERTO DIRE CHE “JERRY” GRECO SIA COSÌ IMPEGNATO…

Da liberoquotidiano.it

Vittorio Feltri non le manda a dire. Ancora una volta nel mirino del direttore di Libero c'è il programma di La7 condotto da Myrta Merlino, o meglio, i presenti in studio. "Massimo Giannini, Gerardo Greco e Marco Damilano hanno stabilito il loro domicilio presso L’aria che tira di Myrta Merlino, dove sono ospiti fissi e mi auguro stipendiati almeno dal Pd". In effetti non c'è puntata in cui non ci siano il direttore di Radio Capital, l'ex giornalista Rai e il direttore dell'Espresso.

In particolare è Greco ad essere ormai una presenza fissa che accompagna la Merlino, seduto proprio davanti a lei, l'unico in tutto lo studio. D'altronde dopo essere stato cacciato in tempi record dalla direzione del Tg4 non si può di certo dire che il giornalista sia così impegnato. "Il mio Tg4 - annunciava agli esordi - avrà una vena narrativa per tentare di occupare uno spazio che non c'è". Niente da fare, gli ascolti non hanno ricambiato e Mediaset gli ha dato il benservito. Ed ecco che si ritrova su La7.

