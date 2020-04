Andrea Sanna per www.novella2000.it

Il regista ha presenziato a una diretta su Twitch insieme a Homyatol e Luis Sal. Con gli streamer ha voluto divertirsi con il gioco “Bombi o passi?”. Un gioco che è stato importato dagli Stati Uniti d’America e che anche in Italia a quanto pare sta spopolando. In pratica Rocco avrebbe dovuto giudicare un personaggio in base al proprio aspetto fisico decidendo dunque se starci oppure andare avanti.

I due ragazzi hanno così proposto a Rocco Siffredi l’immagine di Sofia Viscardi. L’attore non ha potuto fare a meno di fare apprezzamenti nei suoi confronti, commentando:

“Eccola qua! L’ho vista. La bombo eccome, ma sono tutte bone così le YouTuber? Sofia Viscardi, dico sì”.

Le parole di Siffredi, però, non sono piaciute per nulla alla youtuber, che su Instagram si è lasciata andare ad uno sfogo:

“Mi mette a disagio attirare l’attenzione su di me. Ma proverei ancora più disagio nel non dire ad alta voce che sono impressionata da come sia ancora ritenuto normale che i corpi delle donne vengano usati per l’intrattenimento maschile”.

