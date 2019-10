Sara Tommasi si racconta a Live #noneladurso,"ora non mi sento di andare a letto con nessuno" pic.twitter.com/ewpLRBtmfx — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 13 ottobre 2019 Sara Tommasi racconta a Live #noneladurso come affronta il proprio disturbo bipolare pic.twitter.com/78GVVDclJh — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 13 ottobre 2019

sara tommasi

Da www.ilfattoquotidiano.it

Dopo una lunga assenza dalle scene, Sara Tommasi è tornata in tv domenica sera ospite di “Live Non è la D’Urso” e a Barbara D’Urso ha raccontato quanto le è successo negli ultimi anni, spiegando che per lei sono stati molto difficili causa dell’abuso di alcol e droga e rivelando di esser stata costretta a fare sesso davanti alle telecamere. “Mi drogavano obbligandomi a girare film hard – ha detto la showgirl -. Mi davano tantissima cocaina. Ero in un vortice dove solo la droga può portare, in quel periodo ero proprio scollegata dal mondo. Un tunnel del quale ho visto l’uscita solamente grazie a mia madre che mi ha portata in ospedale. Lì mi hanno anche diagnosticato il bipolarismo. Ho tentato più volte di fuggire da lì, non volevo che mi curassero”.

sara tommasi

Ora però la sua vita è estremamente diversa: Sara Tommasi ha raccontato infatti di essere dedita alla fede in Dio, e di esser tornata in sé, riprendendo per mano la sua vita e gli affetti più cari. “Ho fatto cose delle quali non ho memoria – ha concluso -. La gente in strada mi riconosceva e mi faceva offerte anche spinte, tutto a causa di quello che ho postato su internet. Ma adesso basta: voglio ripulire tramite agenzie quei video e foto in cui non mi riconosco”.

sara tommasi SARA TOMMASI PH Loris Gonfiotti sara tommasi oggi sara tommasi andrea dipre microfono SARA TOMMASI sara tommasi sara tommasi soffre il caldo sara tommasi andrea dipre sara tommasi SARA TOMMASI E ANDREA DIPRE sara tommasi in qualche hotel sara tommasi a medjugorje SARA TOMMASI SARA TOMMASI INTERVISTATA DA LE IENE SARA TOMMASI sara tommasi selfie sara tommasi sara tommasi sara tommasi allora DEBORA CATTONI SARA TOMMASI sara tommasi Sara Tommasi nel suo splendore sara tommasi selfie Sara Tommasi nel suo splendore Sara Tommasi nel suo splendore sara tommasi nuovo tatuaggio coniglio sara tommasi in piscina massimo giletti e sara tommasi sara tommasi 4 sara tommasi 3 sara tommasi 7 sara tommasi selfie sara tommasi sara tommasi SARA TOMMASI PH Loris Gonfiotti 1 sara tommasi