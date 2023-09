“SONO ALLA CANNA DEL GAS MA NON ME NE FREGA UN CAZZO, MI DIVERTO. È REGOLARE”

Estratto dell’articolo di Emilio Parodi per www.pescarawebtv.it

C’è un nuovo circo mediatico che tiene banco sui telefonini di tanti italiani. Niente di nuovo sotto al sole di questa stagione infuocatissima, ma soltanto l’ennesimo filone dell’intrattenimento trash di internet.

Una nuova serie di pseudo influencer che, in realtà non influenzano quasi nulla, che fanno pochissime pubblicità e promuovono soprattutto se stessi e le loro vite sregolatissime. Parliamo del “giro” della Gintoneria di Davide Lacerenza, chiacchieratissimo locale, chiuso anche per droga, frequentato da gente quantomeno singolare.

C’è Filippo Champagne, “l’ubriacone” che spende migliaia di euro in bottiglie di Champagne. Non si sa come faccia a campare, dal momento che dichiara di non aver mai lavorato, ma di lui si sa soltanto che è il fratello del Senatore leghista Massimiliano Romeo […]

Ci sono le ex venditrici Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, che dovrebbe essere una sorta di procuratore di questi personaggi. C’è Davidone Nazionale, ci sono tantissime ragazze avvenenti, cavalli e cavalle pesantissime che dedicano la vita a spendere tantissimo in champagne. Eppoi ci sono i nani e le ballerine, cioè i personaggi minori che fanno contorno, tra cui il nostro amato Nevio Lo Stirato.

In realtà non ha molto senso seguire Nevio Lo Stirato, i suoi video non sono affatto belli, è attempato, impacciato e compare soprattutto nei video degli altri, in particolare del suo compagno di avventure Filippo Champagne di cui Nevio è più che altro una spalla. “Povery!” E’ il suo grido di battaglia, più che altro la battuta finale delle sue storie che, dovrebbero far ridere, ma che spesso risultano noiose e senza senso.

Ultimamente la trasmissione La Zanzara di Giuseppe Cruciani si sta interessando molto a questo gruppetto di personaggi e li ha portati uno alla volta, tutti in trasmissione. Davide e Filippo si erano già resi protagonisti di sparate anche sopra le righe nel disperato tentativo di diventare veramente famosi, e ultimamente è stato anche il turno di Nevio Lo Stirato che è stato ospitato in diretta e ha raccontato, più o meno, la sua esistenza.

Non è così interessante la vita di Nevio Lo Stirato, in fondo non fa nulla di strano, vive come un 65enne normale (più o meno l’età che dimostra), fa un lavoro normale e non ha mai abbastanza soldi in tasca per bere bottiglie di champagne o giocare ai cavalli come fa il suo amico Filippo che, a quanto pare, spesso paga per lui. Alle domande provocatorie di Cruciani, Nevio lo Stirato risponde sempre ostentando una faccia tosta fuori dal comune: lui è uno che fa debiti, che non li paga mai e che anzi, piuttosto che pagare ne contrae di nuovi. […]

