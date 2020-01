“MI HA PROPOSTO LA PARTE DAVANTI A UN PIATTO DI PESCE” - NICOLA DI BARI RACCONTA COME E’ FINITO A RECITARE IN “TOLO TOLO” DI CHIECCO ZALONE: “MI HA OFFERTO LA PARTE CHE MI È PIÙ CONSONA, IL PARENTE PUGLIESE, IL SUO ZIO CARDIOPATICO. A METÀ FEBBRAIO SARÒ A MIAMI PER PROMUOVERE IL MIO NUOVO ALBUM MA POI TORNO NELLA MIA ZAPPONETA, IN PROVINCIA DI FOGGIA, DOVE MI HANNO ANCHE DEDICATO UN MURALE…”

Michelangelo Borrillo per il “Corriere della Sera”

Non è stata una prima volta in assoluto. Michele Scommegna, in arte Nicola Di Bari, aveva già recitato in un film, nel 1972, con Bud Spencer. «Un mostro sacro del cinema, con lui feci Torino nera . Ma Checco è veramente un geniaccio...». Tanto che adesso il cantante pugliese, vincitore di una edizione di Canzonissima (1971) e di due Festival di Sanremo (1971, con Il cuore è uno zingaro e nel 1972 con I giorni dell' Arcobaleno ), si ritrova ad aver recitato in quello che potrebbe diventare il film italiano record di incassi: Tolo Tolo .

CHECCO ZALONE - TOLO TOLO

Come è nato il suo coinvolgimento nel film?

«Non conoscevo Checco Zalone, se non per aver visto i suoi precedenti film. Mi chiamò circa sei mesi fa dicendomi che avrebbe voluto incontrarmi. Venne a Milano con il produttore Pietro Valsecchi. Andammo a mangiare in un ristorante. Tanto pesce e tanta emozione: mi propose di recitare nel suo film, nella parte che mi è più consona, il parente pugliese, il suo zio cardiopatico».

E accettò subito...

«Sì, mi piacque sia lui che l' idea. Checco è un ragazzo colto, mi incantò. E quel ruolo mi divertiva».

Nel film ha ritrovato anche sua figlia e una sua canzone.

«Mia figlia Arianna fa l' attrice di teatro, penso che Checco la conoscesse. Quanto alla canzone Vagabondo , l' ha scelta perché Checco è un sognatore, che come un nomade gira il mondo. Ed era quello che cantavo io negli anni '70. Anche se la mia canzone preferita è La prima cosa bella , che a Sanremo arrivò seconda, scritta quando nacque Ketty, prima figlia di quattro: mi cambiò la vita».

Però «Vagabondo» è più in tema con «Tolo Tolo» che parla di gente che emigra. Del resto anche lei è un emigrato. Dalla Puglia a Milano. Cosa pensa del tema del film?

«Io sono un uomo del Sud che a 18 anni ha lasciato la famiglia nella speranza di trovare successo altrove. Ottenni una scrittura privata con una casa discografica e quando registrai il mio primo 45 giri quella voce piena di sale e di sabbia piacque al pubblico. I primi a dover partire, per lavori molto più duri del cantante e per terre molto più lontane di Milano, siamo stati noi italiani. Per questo, quando si parla di immigrazione, bisogna sempre ricordarsi delle peripezie, dei dolori e delle sofferenze degli italiani di 50 anni fa. Gli immigrati vanno aiutati, l' Italia e l' Europa tutta devono aiutarli».

CHECCO ZALONE - TOLO TOLO

Torna spesso in Puglia?

«Tutti gli anni, come i devoti di San Nicola di Bari, da cui nasce il mio nome d' arte.

Solitamente l' estate, con mia moglie Agnese. Mi ricarico le batterie, tra un viaggio e l' altro, perché alla soglia degli 80 anni giro ancora il mondo con le mie canzoni: a metà febbraio sarò a Miami per promuovere il mio nuovo album, La mia verità . Ma ho anche bisogno di rivedere i luoghi d' infanzia. Poi nella mia Zapponeta, provincia di Foggia, mi vogliono bene: mi hanno anche dedicato un murale».

Tornando a Tolo Tolo, vi siete sentiti con Checco dopo i primi giorni di programmazione del film?

«Come no?! Dopo che ci siamo conosciuti, siamo diventati amici. Adesso mi chiama quasi tutti i giorni, perché è così contento di come stanno andando le cose e di come ha recitato "casa Scommegna". Appena viene a Milano andremo sicuramente di nuovo a cena insieme. In un ristorante pugliese, ovviamente».

