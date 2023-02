4 feb 2023 20:10

“MI HA STUPITO NON VEDERE MESSINA DENARO CON LE MANETTE AI POLSI” - MAURIZIO COSTANZO PARLA SU “CHI” DELL’ARRESTO DEL BOSS MAFIOSO (TRA GLI AUTORI DELL’ATTENTATO CHE GLI È COSTATO QUASI LA VITA) - QUALCUNO HA DETTO CHE SI È ARRESO ALLO STATO E QUINDI NON SERVIVANO. PERÒ A ME È PARSO UN SEGNO DEL SUO POTERE. SPERO DI SBAGLIARMI…