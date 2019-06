“MI HANNO DATO DEL MASSONE, SATANISTA, SERVO DELL'ISLAM” - MICHELE SERRA: “SONO ALCUNE DELLE IMPUTAZIONI CHE HO RICEVUTO PER AVERE SOSTENUTO CHE NON SI DOVREBBE CONDURRE IL TIGÌ DI UN SERVIZIO PUBBLICO (CHE È DI TUTTI) CON IL CROCEFISSO AL COLLO. NON È MAI "CONTRO UNA RELIGIONE" CHE SI ESERCITA LO SPIRITO DI LAICITÀ, MA A FAVORE DI TUTTE LE SCELTE DI FEDE. MA È UN PENSIERO TROPPO COMPLICATO PER ESSERE CAPITO DAI BIGOTTI…”

Michele Serra per “la Repubblica”

Massone, satanista, servo dell'Islam. Sono alcune delle imputazioni leggibili nella raffica on line (innescata da un paio di giornalisti di destra, disonesti lettori delle mie parole e di conseguenza disonesti nello scrivere le loro) della quale sono bersaglio per avere sostenuto che non si dovrebbe condurre il tigì di un servizio pubblico (che è di tutti) con il crocefisso al collo. Concetto diventato, nella distorsione consapevole data in pasto al branco degli inconsapevoli (che non mi hanno letto, e non mi leggeranno mai), «Serra vuole vietare il crocefisso». Tout court.

Venendo da una lunga storia di fede nella parola, ho sempre creduto (sbagliando) che decine di miei articoli contro lo spirito genocida del jihadismo, contro l'ebraismo ortodosso che sta teocratizzando Israele, contro il nazional-cattolicesimo polacco che confonde la croce con il filo spinato, e perfino contro l'iperateismo quando diventa a sua volta fondamentalista, bastino e avanzino a far capire a chiunque che non è mai "contro una religione" che si esercita lo spirito di laicità, ma a favore di tutte le scelte di fede che abbiano rispetto per le altre; e contro tutte le fedi che si arroghino il diritto di essere la sola lecita, e di prevaricare.

Ma è un pensiero troppo complicato per essere capito dai bigotti. E difatti sono tanti i bigotti che, non avendo capito una mazza, digitano «gli piacerebbe, a Serra, una conduttrice con il burqa». E dunque, piuttosto che attendere le scuse dei fanatici di parte cristiana (povero Cristo) mi aspetto, in aggiunta, gli insulti dei musulmani oltranzisti, degli ebrei ortodossi, dei polacchi xenofobi e infine, forse, anche dei produttori di filo spinato.

